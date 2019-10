Torino, 22 ottobre 2019 - Situazione critica nell'Alessandrino per il maltempo, dove si registra anche un morto. La vittima è un tassista, il cui veicolo è stato investito dalla piena del torrente Orba mentre da Genova si recava a Capriata d'Orba. Salvo invece il cliente, un brasiliano, riuscito a salvarsi dalla furia delle acque aggrappandosi a un albero e tratto in salvo alle 2.30 dai Vigili del fuoco. Il corpo del tassista è stato invece recuperato questa mattina.

Risultano invece dispersi due anziani di 61 e 84 a Mornese. Situazione critica nel Gavi: 80 persone sono state evacuate a Castelletto d'Orba, 40 a Gavi e 10 a Casalnoceto. A Bosio in 700 sono senza acqua e 500 senza elettricità. Ingenti i danni, le scuole sono chiuse e tanti sono i disagi per la circolazione stradale e ferroviaria.

Una vittima si registra anche a Strambino, in provincia di Torino. Probabilmente per l'asfalto reso viscido dalle abbondanti piogge, un pensionato di 81 anni ha perso il controllo della propria auto lungo la statale 81, ribaltandosi e finendo nei prati. Inutili i soccorsi. Ferita anche la moglie di 76 anni, trasportata all'ospedale di Ivrea. Alcuni paesi sono isolati in provincia di Verbania per uno smottamento.

Frane in Liguria, crolla una chiesa

Esondazioni, frane e crolli. E' stata una notte terribile quella appena trascorsa in Valle Stura, al confine tra la Liguria e il Piemonte. Il Comune più colpito dalla violenta ondata di maltempo resta quello di Rossiglione, di fatto isolato dopo che una frana ha interrotto la statale di collegamento con Campo Ligure. Proprio in quest'ultimo Comune la pioggia ha provocato una frana che ha investito e fatto crollare una chiesa.

#Maltempo #22ottobre, 900 gli interventi dei #vigilidelfuoco: 226 nelle province di Milano, 220 Alessandria, 110 Pavia, 110 Lodi, 110 Genova. Smottamento su SS659, isolati Crodo, Premia, Formazza, Baceno (VB). Nella clip frane a Campo Ligure (GE), crollata una chiesa pic.twitter.com/zrp5xgZRDR — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 22 ottobre 2019

Strade statali chiuse in Piemonte e Liguria

L'Anas intanto ha comunicato che rimangono chiuse in entrambe le direzioni la statale 456 a Campo Ligure a causa di una frana e la statale 659, a Crodo, a causa delle forti piogge. In Liguria la statale 456 'del Turchino' è chiusa da questa notte, in corrispondenza del km 86.9, mentre è stato riaperto questa mattina il tratto della statale 456, precedentemente chiuso per allagamento, tra i km 84.3 e 78.7. Un movimento franoso, causato dalle forti piogge, ha interessato anche la strada statale 659 "di Valle Antigorio e Valformazza", in Piemonte. La strada è chiusa, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 6, a Crodo in provincia del Verbano Cusio Ossola.

Vertice con il capo della Protezione civile

Il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, è in viaggio verso il Piemonte per un vertice con il presidente della Regione, Alberto Cirio, l'assessore regionale della protezione civile Marco Gabusi e i tecnici del Settore, per fare il punto della situazione. Poi si recherà a Campo Ligure con il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.