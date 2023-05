Liliana Resinovich, verso l’udienza verità. Il linguaggio cifrato nei messaggi e la richiesta dell’amico: “Ora chiariscano i misteri”

Trieste, 14 maggio 2023 - Oggi sono 17 mesi dalla scomparsa di Liliana Resinovich. “E dalla sua morte”, non ha dubbi Claudio Sterpin, 82 anni, l’amico di gioventù ritrovato.

Liliana Resinovich: il mistero continua

L’udienza verità del 5 giugno

Il prossimo 5 giugno è fissata l’udienza verità. Il gip si dovrà esprimere su quello che per tutta Italia resta “il giallo di Trieste”. La procura ha chiesto l’archiviazione per suicidio. Sono state presentate tre opposizioni dal fratello Sergio, dalla nipote Veronica e dal marito Sebastiano Visintin. Finirà davvero così? Oppure dovranno essere indagati altri aspetti rimasti in sospeso e mai chiariti, come la data della morte appunto. Che l’autopsia colloca presumibilmente tre giorni prima della scoperta del cadavere, trovato il 5 gennaio 2022 in un boschetto dell’ex ospedale psichiatrico, un parco desolato affollato di rifiuti e bivacchi a pochi minuti da casa. Un posto davvero lontano da una come Lilly, hanno sempre ripetuto gli amici. E tutti abbiamo in mente gli scatti che il marito rilanciava sui social: lei fisico sportivo, sempre in ordine, raffinata, con quel ciuffo di capelli bianchi che aveva voluito perché lo scambiavano sempre per un’altra, così dice chi la conosceva.

Le parole dell’amico Claudio Sterpin

Claudio Sterpin per molto tempo è stato sotto i riflettori della cronaca proprio come il marito. I due uomini sono stati rappresentati come rivali e duellanti. Sterpin ha raccontato la sua verità, ha dichiarato che Lilly si preparava a una vita nuova con lui. “Oggi - riflette - sono l’ultima persona a poter parlare. Ma vedo che la famiglia ha fatto opposizione all’archiviazione. Perché altrimenti mi devono spiegare dov’è stata Lilly per 20 giorni, come ha fatto il suo corpo a conservarsi così. La logica cozza con l’idea che lei possa essere rimasta in quel boschetto così a lungo. Sarebbe stata divorata da topi, cinghiali, insetti. Invece era perfetta”.

La promessa alla nipote

Liliana Resinovich non aveva avuto figli, non era mai stata mamma. Ma aveva un legame speciale con la nipote Veronica, figlia del fratello Sergio.

La ragazza ha raccontato in tv che la zia, poco più di un mese prima di sparire, le aveva promesso: per la tua prossima laurea faremo una festa ancora più grande. Un chiaro segno, è il ragionamento, che pensava al futuro. Invece 40 giorni dopo era uscita di casa per diventare un mistero.

Il linguaggio cifrato

Tra gli elementi citati nella richiesta di opposizione presentata dal legale del fratello, c’è anche il rapporto con Sterpin, che viene analizzato anche dalle telefonate e dai messaggi che nella settimana precedente la scomparsa sono costanti. L’avvocato rileva che nei messaggi WhatsApp veniva usato un vero e proprio linguaggio cifrato, numeri al posto delle lettere, che erano a loro volta la sigla di parole. Così la sequenza 3-1-11 avrebbe significato ciao amore mio. Quel legame viene indicato come una prova della voglia di vivere di Lilly. Che, è la conclusione del legale, non aveva alcun motivo per desiderare di morire.