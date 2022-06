"L’eterna giovinezza? Un’ossessione" Il Papa contro l’epoca del narcisismo

di Roberto Pazzi Le parole del Papa sul mito dell’eterna giovinezza toccano argomenti di grande buon senso. La malattia dei tempi moderni è il narcisismo, questa gabbia in cui ci chiude il culto dell’ego: già sant’Agostino ci aveva messo in guardia col suo pondus meum amor mei, la mia prigione è il culto di me stesso. La paura di perdere insieme alla gioventù la bellezza viene scolpita ne Il passero solitario, dove Leopardi dipinge l’uomo con la sua disperazione di non poter più suscitare il desiderio da vecchio, avendo però nel cuore ben vivo il ricordo di quando l’evocava da giovane: quando muti questi occhi all’altrui core, e lor fia voto il mondo, e il di futuro del dì presente più noioso e tetro. Tutti i giorni siamo spettatori di questa decadenza, prima di tutto davanti al nostro specchio impietoso. Poi di fronte a uno specchio più grande, quello della nostra società d’immagine, assistendo all’effimera durata della giovinezza e al tormento di inseguirla nelle dive e nei divi del cinema e in certi personaggi che non vogliono mollare la presa in tv e si lasciano andare a patetiche riaffermazioni del loro perduto smalto. Vivere per apparire è una delle dannazioni della modernità che la televisione, pure strumento formidabile di comunicazione, ha inevitabilmente amplificato. E certamente, a corollario di questa ossessione, è sicura follia quella di perdere sé stessi per piacere agli altri. Ma la questione che il Papa ha toccato non può limitarsi alla disanima del culto ossessivo della carne che muore. Che cosa sia la vera bellezza ce l’ha insegnato, prima di Cristo, Platone, quando la definiva sigillo e ombra della perfezione divina, cogliendo nel fisico desiderio amoroso l’umano bisogno di trattenerla nella generazione di altra bellezza. Salvo poi nel Simposio, delineando quell’amore platonico che ispirerà tanta arte Occidentale, dagli dèi di ...