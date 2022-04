Ladro di notte nella villa di Beckham: l’ex stella dormiva con moglie e bimba Il figlio più grande scopre il furto

Furto in casa Beckham: un ladro si è introdotto nella lussuosa abitazione londinese dell’ex capitano dell’Inghilterra mentre lo stesso ex calciatore, la moglie Victoria e la figlia Harper si trovavano in casa, ignari dell’accaduto. Ad accorgersi del furto è stato il figlio Cruz, rientrato nella casa di Holland Park, dopo una serata trascorsa con gli amici. Secondo il tabloid Sun, Cruz avrebbe notato una stanza messa a soqquadro, quindi una finestra dai vetri rotti, attraverso la quale – si presume – si sarebbe introdotto il ladro, che nel frattempo si era già dileguato con un ricco bottino di vestiti di moda e dispositivi elettronici. Nessun commento da parte di Beckham, ma fonti vicine alla famiglia lo descrivono "scosso per l’invasione della privacy".