La Wagner sarà "organizzazione terroristica"

Il leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin (nella foto) può diventare un nemico pubblico dell’Europa a tutti gli effetti. Londra infatti si attrezza per bollare definitivamente la formazione paramilitare russa come "organizzazione terroristica". Un passo che se concretizzato costituirebbe una svolta su più piani e soprattutto una misura apripista cui guardano con interesse altri paesi del Vecchio Continente, a partire dalla Francia. L’iniziativa di Londra secondo il Times potrebbe prendere forma nel giro di poche settimane. Una volta emanato, il provvedimento riconoscerebbe come reato il fatto di appartenere alla brigata Wagner, di partecipare alle sue riunioni, ma anche incoraggiarne il sostegno o mostrare il suo logo in pubblico. E questo, spiega il Times, renderebbe tra l’altro di fatto impossibile al gruppo e ai suoi membri l’utilizzo dei tribunali nel Regno Unito.

Duplice quindi la valenza di un simile provvedimento. Da una parte mettere definitivamente all’indice l’organizzazione che in questi mesi nella guerra in Ucraina ha avuto un ruolo militare significativo. Dall’altra, azzerare le attività di Yevgeny Prigozhin, oggetto di pesanti sanzioni imposte da Londra. Da mesi il governo conservatore di Rishi Sunak intende modificare le regole che hanno permesso al leader dei mercenari di eludere le sanzioni. A Parigi in proposito si è espressa l’Assemblea Nazionale, dando il suo unanime via libera ad una risoluzione che chiede di iscrivere il gruppo di mercenari russi sulla lista Ue delle organizzazioni terroristiche. Si tratta di un testo non vincolante, perché è questa la natura di tali appelli.