La paura della pornostar "Temo i fan di Trump Ci saranno disordini"

WASHINGTON

L‘incriminazione di Donald Trump "è monumentale, epica. Ora non è più intoccabile, giustizia è servita. E sono fiera di me. L‘altro lato della medaglia è che questo evento dividerà ulteriormente gli americani". Lo sostiene in un‘intervista al britannico Times Stormy Daniels, la pornostar che ha fatto cadere il tycoon. "Se l‘è già cavata una volta dopo aver aizzato alla rivolta e creato il caos. Quale che sia l‘esito dell‘incriminazione ci saranno violenza, feriti e morte". È la prima intervista della pronostar da quando l’ex presidente è stato incriminato: tutto è iniziato nel 2018, quando un articolo sul Wall Street Journal rivelò di un incontro a sfondo sessuale avvenuto tra Stormy Daniels, pseudonimo di Stephanie A. Gregory Clifford (44 anni), e di come lo staff di Trump avesse pagato 130mila dollari la pornodiva, affinché quest’ultima mantenesse il più stretto riserbo su quanto accaduto.

"Una persona al potere non sfugge alla legge. E non conta quale sia il tuo lavoro o il tuo conto in banca: devi rispondere di quello che hai detto e fatto" ha aggiunto Daniels nell’intervista, riferendosi sempre al tycoon.

Già poche ore dopo l’accusa la 44enne ha cominciato a ricevere minacce di violenza su "tutte le piattaforme di social media, per e-mail e sul telefono" ha raccontato. "Il numero e l’intensità (delle minacce) sono gli stessi della prima volta, ma stavolta sono più violente. La prima volta mi chiamavano ‘Cercatrice d’oro’, ‘Bugiarda’. Stavolta scrivono ’Ti ucciderò’". Perciò la pornostar ha anche ammesso di essere "per la prima volta in assoluto" spaventata da questi messaggi. Non ha invece paura di dover affrontare Trump in tribunale: "L’ho visto nudo, non è possibile che sia più spaventoso con i vestiti addosso".