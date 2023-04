L’ultimo messaggio di Julia Ituma alla squadra: “Arrivederci”. Oggi l’autopsia

Istanbul, 14 aprile 2023 – “Arriverderci”. Così Julia Ituma salutava la squadra e l’allenatore in chat la sera prima di morire. Lo riporta il quotidiano turco Hurriyet che ricostruisce le ultime ore di vita della pallavolista dell’Igor Gorgonzola Novara, precipitata dal sesto piano dell’hotel di Istanbul dove era ospite con il team. La squadra aveva appena giocato la semifinale di Champions League di volley, persa contro le avversarie locali. Secondo la testata, la 18enne ha detto alle compagne di non sentirsi bene e poi in chat si è accomiatata con un “arrivederci”. La pista del suicidio resta la principale nelle indagini sul decesso della ragazza nata a Milano da genitori nigeriani. Ma gli inquirenti vogliono comunque vederci chiaro. In giornata verrà eseguita l’autopsia sul corpo. Al setaccio lo smartphone, usato fino a poco prima di finire nel vuoto.

Qualche ora prima del tragico volo, le telecamere del Volleyball Hotel di Istanbul riprendono Ituma mentre è al telefono, seduta nel corridoio. Si vede Julia camminare, sedersi, parlare al telefono, mettere la testa fra le ginocchi. Frame estrapolati da un filmato più lungo, che non aiutano a chiarire le circostanze.

Nella sua stanza c’è la compagna di squadra, la spagnola Lucia Varela Gomez, che dorme con lei. “Abbiamo parlato fino all'1.30. Poi ho dormito – ha raccontato agli investigatori l’atleta spagnola – .Sono stata informata che era caduta la mattina”. Non si sa che cosa si siano dette. In ogni caso Lucia sarebbe stata l’ultima a vedere Julia, prima di quel volo nel vuoto, intorno alle 4. Un’ora e mezzo dopo la polizia è sul posto.

Intanto è arrivata a Istanbul la madre della pallavolista, accompagnata dalla sorella, zia della vittima. E’ stata accolta nell’hotel dal console italiano e dai due componenti del club rimasti nella metropoli turca. Poi le procedure formali all’istituto di medicina legale dove si trova il corpo di Julia.