Julia Ituma, nel 2012 il caso di un’altra pallavolista italiana morta a Istanbul

Torino, 13 aprile 2023 – Julia e Giulia, unite nel nome e nella passione, la pallavolo. Entrambe morte a Istanbul, dopo un volo di decine di metri.

La scomparsa di Julia Ituma, promessa del volley italiano richiama alla mente il caso di Giulia Albini, anche lei pallavolista, anche lei morta nella capitale turca, prematuramente.

Giulia Albini, piemontese, aveva 30 anni quando fu ripescata senza vita nelle acque del Bosforo. Erano i primi di giugno del 2012. Nessun biglietto di addio fu trovato dagli inquirenti turchi che però presto archiviarono le indagini come suicidio.

Giulia Albini aveva raggiunto a Istanbul Lorenzo Micelli, attualmente selezionatore per la nazionale bulgara e coach della squadra ateniese dell'Olimpiakos. Micelli nel 2012 aveva guidato alla vittoria del campionato turco la Eczacibasi, la stessa squadra affrontata da Igor Gorgonzola Novara di Julia Ituma ieri. Con Micelli Albini aveva una relazione. Lo confermò lo stesso allenatore dopo la morte della ragazza. “Era sposato – raccontò agli investigatori – ma stava ricucendo i pezzi del suo matrimonio e aveva deciso di chiudere la storia con l’atleta. Lei non accettava la fine della storia ed era volata fino a Istanbul in un disperato tentativo di fargli cambiare idea”.

In base alle dichiarazioni rilasciate da Micelli agli inquirenti all'epoca dei fatti, la notte prima della morte di Giulia, i due cenarono e passarono la notte insieme. Circostanza che non aveva però fatto tornare Micelli sui propri passi. "Non abbiamo più nulla da dirci, torno in Italia" sarebbero state le ultime parole di lei.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la pallavolista, che aveva affittato una macchina per un giorno, vagò a lungo per la città prima di salire sul ponte del Sultano Fatih e lasciarsi cadere nelle acque del Bosforo. Un volo di 105 metri. Fu trovata da un pescatore pochi giorni dopo.

La vicenda di Julia Ituma riapre quella ferita. Sulla fine della stellina dell’Igor Gorgonzola Novara – che era a Istanbul per la semifinale di Champions Legue con la sua Igor Gorgonzola – non ci sono ancora certezze ufficiali. Ituma condivideva con una compagna di squadra una stanza nel Volleyball Hotel, nella parte asiatica di Istanbul, vicino ai centri sportivi, e da qui è precipitata. Le telecamere sarebbero già state passate al setaccio ma non risulterebbe l’ingresso di estranei nella struttura. In quei video c’è la verità, dicono i media turchi. Che non esitano a titolare: “si è suicidata”. Proprio come Giulia.