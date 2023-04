Julia Ituma trovata morta: tragedia per la Igor Novara

Novara, 13 aprile 2023 – Una tragedia che ancora non ha un perché. Julia Ituma, 18 anni, opposto della Igor Gorgonzola Novara, è stata trovata morta ieri sera a Istanbul. La sua squadra era in Turchia per i quarti di finale di Champions League di volley femminile.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe precipitata da una finestra dell'hotel dove alloggiava la squadra novarese. Nella caduta la ragazza ha perso la vita. Ancora non chiare le circostanze in cui è maturato il tragico evento. La notizia viene confermata da fonti vicine alla società sportiva.

La tragedia è avvenuta nella notte, dopo la sconfitta contro l'Eczacibasi, e l’eliminazione dalla Champions della squadra di Novara.

Ituma era alla sua prima stagione a Novara. Nata a Milano da genitori nigeriani, era considerata uno dei migliori talenti italiani. Al momento l'unica ipotesi che si è fatta largo, riportata anche dai media locali, è quella del suicidio. La stessa Federvolley si starebbe cercando di mettere in contatto con l'ambasciata italiana e la Farnesina per ricostruire quanto accaduto. Ituma aveva vinto le nazionali giovanili l'Eyof e l'Europeo Under 19 femminile. Mauro Berruto, ex ct della nazionale di pallavolo e attuale responsabile sport del Pd ha twittato: "Sono sconvolto dalla tragica scomparsa di Julia Ituma. Il mio abbraccio alla famiglia, al club, a tutta la grande comunità della pallavolo italiana".