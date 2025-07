Scomparsi, le storie: da Ylenia Carrisi alle gemelline Schepp, i misteri che hanno fatto il giro del mondo

Roma, 5 luglio 2025 – Scomparsi. Anzi: allontanamenti volontari o sequestri di persona. Così spesso vengono registrate le denunce delle famiglie quando ancora è tutto da capire per chi è maggiorenne e di colpo svanisce nel nulla. Qualche volta gli epiloghi sono tragici. E’ stato così per Liliana Resinovich, sparita il 14 dicembre 2021 dalla sua casa nel quartiere San Giovanni a Trieste e ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022 nel parco dell’ex manicomio. Oggi c’è un’indagine per omicidio, indagato il marito Sebastiano Visintin.

Scomparsi, cosa fare

Sono poco meno di 25.000 le denunce presentate nel 2024 secondo l’ultimo report del Commissario di governo agli scomparsi. Alla fine dell’anno, oltre 10.000 denunce erano ancora attive. Le parole delle statistiche hanno una traduzione drammatica: vuol dire tantre, troppe persone non sono mai tornate a casa.

Ci sono i minori e ci sono le persone a rischio. Chi soffre di Alzheimer o di demenza, ad esempio, le cronache sono affollate di questi casi. Per prevenire l’allontanamento e facilitare il ritrovamento, si raccomanda nel report il Commissario, “la persona a rischio dovrebbe avere sempre con sé un biglietto promemoria in tasca, con annotate generalità, indirizzo e recapiti telefonici di emergenza”.

E c’è una raccomandazione rivolta a tutti noi, quella di prestare attenzione particolare “alla persona nell’ora del crepuscolo, quando è più alta la possibilità che nel malato si acquisisca il senso di smarrimento e la persona possa essere più disorientata”. Infine, il numero da chiamare subito è il 112.

Da Ylenia Carrisi alle gemelline Schepp a Maddie Mccann

Poi: ci sono misteri che hanno fatto il giro del mondo, da Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power sparita a New Orleans il 6 gennaio 1994, alle gemelline Alessia e Livia Schepp. Bambine che oggi sarebbero ventenni, inghiottite dal nulla il 30 gennaio 2011, nessuna certezza sul luogo della sparizione, il padre Mathias in fuga con le bambine si è suicidato il 3 febbraio alla stazione di Cerignola Campagna (Foggia), gettandosi sotto un Eurostar. Ha lasciato una lettera con una confessione atroce, le ho uccise.

Quei corpi mai ritrovati

Corpi mai ritrovati. Come quello di Cristina Golinucci, scomparsa da Cesena il 1 settembre 1992. La mamma Marisa Degli Angeli non si è mai arresa. Per lei non ci sono dubbi, è stato un femminicidio. “Ci vediamo stasera”, le ha detto uscendo, aveva 21 anni e la vita davanti. Svanita nel nulla. Non è mai stato ritrovato nemmeno il corpo di Ylenia Carrisi, primogenita di Al Bano e Romina Power, la sua morte presunta è stata dichiarata il 1 dicembre 2014, su richiesta del padre. Secondo il cantante la ragazza è morta nel fiume Mississippi, nella sua ultima autobiografia “Il sole dentro”, Al Bano confida di pensare a sua figlia ogni giorno. E torna con la mente a strani presagi, durante il viaggio in camper nell’America perduta con tutta la famiglia, c’era un progetto di film per Mediaset. Da brividi la tappa a Espanola, in Nuovo Messico, c’è la processione con un Cristo in croce, “a un certo punto – scrive Al Bano - venne verso di me un tizio che impersonava la morte, camminava sui trampoli. Sporse le mani e mi disse: I get you. D’istinto, da pugliese, risposi facendo le corna”.

Denise Pipitone e Angela Celentano

Le storie degli scomparsi attraversano i continenti. Bambini come Angela Celentano, sparita a 3 anni sul monte Faito, il 10 agosto 1996. O Denise Pipitone, che giocava nel cortile della nonna a Mazara del Vallo (Trapani) il 1 settembre 2004, e un attimo dopo non c’era più. Piste internazionali, test del DNA dalla Russia al Sudamerica. Ma nessun elemento determinante per risolvere i casi. Tra i misteri internazionali c’è la sparizione di Maddie Mccann, bambina inglese che aveva tre anni quando sparì, giovedì 3 maggio 2007 in Portogallo, a Praia da Luz. Le ricerche ripartono ciclicamente, l’ultima volta qualche settimana fa, nell’Algarve, sui giornali si promettono svolte. Che finora non sono mai arrivate.