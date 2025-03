Incidente frontale tra furgone e minivan oggi nel Siracusano: 3 operai morti e 5 feriti

Siracusa, 17 marzo 2025 – “Scontro frontale tra un autocarro e in minivan”, un impatto devastante che ha causato tre morti e cinque feriti, di cui quattro in condizioni molto critiche. È l’Anas a rendere noto la dinamica del gravissimo incidente stradale avvenuto intorno alle 14 di oggi nel Siracusano.

Il devastante impatto è avvenuto al km 19 della statale 194, nel territorio di Carlentini, in contrada Cannellazza. L’impatto tra il furgone cassonato e il van da nove posti è stato fortissimo, tanto che il bilancio potrebbe anche aggravarsi. A bordo dei mezzi viaggiavano dei braccianti agricoli che lavorano nelle campagne della zona.

Le cause del frontale

Le cause del frontale sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Augusta, ma l’urto è stato fortissimo e i vigili del fuoco hanno mandato due squadre dalle caserme di Lentini e Ragusa. I pompieri hanno estratto le vittime dalle lamiere contorte dei mezzi.

Come stanno i feriti

I cinque feriti sono stati trasportati con l’elisoccorso e in codice rosso negli ospedali della zona: quatto di loro sono in condizioni gravissime. La statale 194 è è rimasta per ore chiusa al traffico, in entrambe le direzioni per consentire i lavori dei soccorritori e i rilievi dei militari. La circolazione è stata deviata e indirizzata sulla viabilità locale.