Incidente oggi in A22, due morti. Chiuso tratto dell’Autobrennero, chilometri di coda

Roma, 30 maggio 2025 – Grave incidente stradale oggi sull’A22. È avvenuto poco prima delle 7, sulla corsia nord dell’Autostrada del Brennero in Alto Adige. Intorno alle 6,40, tra le uscite di Chiusa/Val Gardena e Bressanone, un furgone ha tamponato violentemente un tir. Nello scontro sono morte due persone e altre due sono rimaste ferite. Il tratto dell’A22 tra le due uscite è rimasto a lungo chiuso al traffico per consentire i soccorsi. A quanto si apprende, si sarebbero formati diversi chilometri di coda.

Sul posto l'elicottero Pelikan 2, due ambulanze, i vigili del fuoco, la Polizia stradale e l'assistenza spirituale. Oltre le due vittime, le altre due persone che hanno riportato conseguenze nel sinistro presentano una ferite di media gravità e una ferite lievi. Entrambe sono state trasportate all'ospedale di Bressanone, in provincia di Bolzano.

Chiuso anche tratto in D14

Non è una mattinata facile sulle autostrade italiane. Poco prima delle ore 8, sulla D14 Diramazione per Ravenna è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, in direzione della Autostrada A14 Bologna-Taranto, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 23,8.

Lo fa sapere Autostrade per l'Italia aggiungendo che sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione del III Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Poco prima delle 9:30, sul posto, il traffico è bloccato e Autostrade si registrano due chilometri di coda all'interno del tratto chiuso. Gli utenti diretti verso la A14, dopo l'uscita obbligatoria a Fornace Zarattini, possono percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in D14 all'altezza di Bagnacavallo.

