Incidente nel Foggiano, chi sono le quattro vittime dello scontro fra due auto

Foggia, 20 settembre 2024 – Delle quattro vittime dello scontro frontale tra due auto avvenuto stasera nel Foggiano, tre viaggiavano a bordo di una Fiat Panda assieme a una ragazza rimasta ferita e ricoverata alla Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, l'altra vittima è un 62enne al volante di una Kia (e non di una Renault Scenic come si era appreso in un primo momento).

Le vittime a bordo della Panda hanno età comprese tra i 26 e i 40 anni e vivevano tutte nei comuni garganici circostanti. Il 62enne Matteo Giovanditto che guidava la Kia – a quanto si apprende – era molto conosciuto a San Nicandro Garganico, dove insegnava alla scuola primaria.

Il tragico incidente è avvenuto sulla superstrada del Gargano, la statale 693 dei laghi, per uno scontro tra due auto nel tratto tra le uscite di San Nicandro Garganico e Apricena, località San Nazario, in provincia di Foggia.

Il bilancio è di quattro morti e di un ferito, trasportato in ospedale dal 118. Sul posto sono presenti la polizia stradale e i vigili del fuoco. ''Si ha notizia, purtroppo, di quattro vittime e un ferito'', ha confermato il sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale. La circolazione è rimasta a lungo bloccata nel tratto in questione per le attività di soccorso e di polizia giudiziaria.