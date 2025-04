Decreto bollette approvato: è definitivo. Bonus per gli Isee fino a 25mila euro. Cosa cambia

Roma, 23 aprile 2025 – Con 99 si, 62 no e un astenuto l’Aula di Palazzo Madama approva il disegno di legge di conversione del decreto bollette. Il provvedimento, che prevede tra l'altro un bonus di 200 euro per gli Isee fino a 25mila euro, era già stato approvato dalla Camera il 16 aprile e diventa così definitivo "Questo decreto interviene con risorse importanti, circa 3 miliardi, per sostenere famiglie e imprese e, allo stesso tempo, introduce misure strutturali per rinnovare ed efficientare il sistema energetico italiano. La sicurezza energetica è l'obiettivo di questo Governo, perché è il modo migliore per garantire alle imprese prezzi che consentano loro di competere sui mercati globali e alle persone di affrontare più serenamente i propri bilanci familiari". Così il senatore e vicecapogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, Roberto Rosso, intervenendo in Aula sul decreto bollette. "Affrontiamo così le sfide della sicurezza energetica, della sostenibilità economica e della de-carbonizzazione – ha aggiunto – per arrivare a una minore dipendenza dall'estero e a creare un mix di approvvigionamenti sempre più sostenibili, migliorando le fonti esistenti e creandone di nuove, tra cui il nucleare di ultimissima generazione". Precede come degno complemento un DFP altrettanto vuoto. Oggi le chiacchiere sul ritorno al nucleare o gli attacchi alla transizione energetica servono solo a nascondere l'inefficacia di questo intervento e l'assenza di un piano strutturale per l'energia. Da parte di chi predicava il taglio delle accise ci vuole coraggio ad attaccare l'opposizione per quello che non fa la maggioranza. Siamo molto preoccupati per l'inconsistenza della politica economica della destra". Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd), dopo aver espresso il suo voto contrario alla fiducia posta dal governo sul decreto bollette. "Ancora una volta siamo in aula – aggiunge Rojc – a votare un decreto che arriva blindato dopo essere stato partorito tardi dal Governo. Siamo di fronte all'ennesima prova tangibile di come in questo esecutivo manchi qualsiasi seria capacità reattiva e di programmazione del futuro. Intanto cala il potere d'acquisto delle famiglie e aumentano i costi per le imprese".