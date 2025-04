Papa Francesco, oggi la traslazione della salma. Dalle 11 la bara esposta a San Pietro. Già tanti fedeli in afflusso

05:29

Oggi alle 11 la bara esposta a San Pietro

Al via da questa mattina alle 11 l'omaggio dei fedeli alle spoglie di papa Francesco. Al termine del rito della Traslazione della bara dalla Cappella di Casa Santa Marta nella basilica di San Pietro, alle ore 9, la basilica di San Pietro accoglierà quanti vorranno dare l'estremo saluto al pontefice nei seguenti orari: oggi dalle ore 11 alle 24; domani dalle 7 alle 24 e venerdì 25 dalle 7 alle 19. Sabato quindi la bara del Santo Padre verrà portata in Piazza San Pietro, per i funerali che inizieranno alle 10. Le esequie quindi si celebreranno sei giorni dopo la morte di Bergoglio, così come avvenuto per l'ultimo funerale papale, quello di Benedetto XVI nel 2023. La liturgia funebre di Francesco sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio.