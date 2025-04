Fa il bagno nel Tanaro, disperso un tredicenne

È scomparso nelle acque torbide del fiume in un pomeriggio di sole ma con il corso d’acqua ancora ingrossato dopo le piogge dello scorso fine settimana. Dal primo pomeriggio di ieri, nel tratto del Tanaro che attraversa il territorio di Verduno, in provincia di Cuneo, è disperso un ragazzino di poco meno di 13 anni, nato a Bra da genitori di origini senegalesi. Era in compagnia di in un gruppo di coetanei o ragazzini poco più grandi che si sono ritrovati lungo il fiume in aperta campagna per una giornata di svago, nell’ultimo giorno di chiusura delle scuole per le vacanze pasquali. Dopo l’ondata di maltempo che ha flagellato il nord-ovest la settimana scorsa, il livello del Tanaro è cresciuto e le sue acque in questi giorni sono ancora limacciose e trasportano detriti. Nulla a che vedere con le disastrose alluvioni degli anni passati, ma nel tratto dove il ragazzino è scomparso la corrente è comunque forte.

Rintracciato dai militari dell’Arma, è arrivato anche il padre del tredicenne. Il Tanaro è stato scandagliato per chilometri dai sommozzatori, sorvolato dai droni e scrutato con l’utilizzo delle termocamere, ma finora le ricerche del ragazzino non hanno dato alcun esito.