Auto falcia otto persone. Morte due turiste, sei feriti

È arrivata sparata come un proiettile sul marciapiede uccidendo due ragazze di 18 e 19 anni e ferendone una terza. Poi l’auto investitrice – con due donne a bordo – ha proseguito la sua folle corsa sempre ondeggiando tra marciapiede e carreggiata, travolgendo tutto e tutti le si frapponessero davanti. Il bilancio finale di questo terribile incidente stradale – avvenuto ieri intorno alle 19 in Versilia, a Lido di Camaiore (Lucca) – è di due morti e sei feriti, uno dei quali in condizioni critiche. Alla guida dell’auto una donna di mezza età, portata in commissariato da una volante della polizia: da accertare se fosse ubriaca o se sia stata colta da un malessere. Solo gli accertamenti medici potranno dare indicazioni più utili agli investigatori che l’hanno al momento denunciata per duplice omicidio stradale. "Non mi sono accorta di niente", ha detto scendendo dall’auto, una Mercedes. Quel niente, però, sono due giovani vite spezzate. Quelle di due turiste tedesche che stavano camminando sul marciapiede lungo la via Italica, godendosi tranquillamente la loro vacanza italiana in Versilia. Quell’auto fuori controllo è piombata loro addosso come un proiettile e non ha dato scampo alle due giovani donne. Ferito gravemente anche un loro amico.

L’auto ha proseguito la sua corsa verso il mare. Sul marciapiede ha travolto altri pedoni (anche loro turisti stranieri in vacanza), per poi schiantarsi contro il semaforo all’incrocio con il viale a mare di Lido di Camaiore e contro un’auto in sosta che ha definitivamente fermato la folle corsa della Mercedes. "Abbiamo pensato a un attentato – hanno detto alcuni testimoni – quell’auto viaggiava a folle velocità travolgendo i pedoni sul marciapiede come fossero birilli".

Paolo Di Grazia

Martina Del Chicca