Incidente a Fondi: muore 24enne, grave il figlioletto. Il compagno alla guida positivo a alcol e droga

Fondi (Latina), 31 agosto 2024 – Tragico incidente a Fondi, in provincia di Latina. Una donna di 24 anni, Mariagrazia Bedin, è morta intorno alla mezzanotte, dopo che l'auto è finita fuori strada ribaltandosi. Alla guida della vettura c'era il compagno ventiduenne, risultato positivo ai test di alcol e droga. Ricoverati in gravi condizioni il figlioletto di sei mesi della coppia, trasportato in eliambulanza al Bambino Gesù di Roma, e la sorella del conducente.

Il giovane, dimesso dall'ospedale, è stato posto in stato di fermo per omicidio stradale e trasferito agli arresti domiciliari.

La dinamica dell'incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, è ancora al vaglio della polizia stradale di Formia. La causa del ribaltamento della Wolkswagen Golf GT, però, sembra sia stata l’alta velocità. I soccorsi, giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla per la giovane mamma, deceduta sul colpo.