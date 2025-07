Treni, agosto di tormenti: ritardi fino a due ore sulla Milano-Roma. Ma il prezzo non scende

Roma, 12 luglio 2025 – Sarà un agosto difficile chi ha programmato di spostarsi in treno. Colpa dei cantieri legati al Pnrr che allungheranno sensibilmente i tempi di percorrenza lungo lo Stivale. Se la durata dei viaggi si estende, i prezzi però non si abbasseranno, fa notare il Codacons, che ha messo a confronto diversi mezzi di trasporto.

Codacons: preferibili aereo e pullman

Con riferimento alla tratta Roma-Milano, per spostarsi il 12 agosto con un Frecciarossa, serviranno da un minimo di 4 ore e 50 minuti a un massimo di 5 ore e 40 minuti, circa 110 minuti in più rispetto agli attuali tempi di percorrenza che partono da 2 ore e 59 minuti per coprire la tratta, spiega l'associazione. Il biglietto più economico, a seconda degli orari di partenza, va da un minimo di 37,90 euro a un massimo di 94,90 euro. Chi opta per l'aereo, per effettuare la stessa tratta spende invece un minimo di 44 euro per il biglietto, con un tempo di viaggio di 1 ora e 10 minuti. Ancora più economico il pullman: si parte da 17 euro per una durata di viaggio di circa 7 ore e 30 minuti.

"Oggi in Italia sono attivi oltre 1.200 cantieri ferroviari – fa notare da parte sua Assoutenti –: 700 per nuove opere e 500 per manutenzioni straordinarie, con oltre 12 miliardi già investiti nell'ambito del Pnrr . Ma questi lavori, destinati a durare fino a tre anni, stanno aumentando sensibilmente i tempi di percorrenza dei treni regionali, intercity e frecce, al punto che ad agosto per viaggiare da Roma a Milano ci vorranno in media 100 minuti in più”.

Ferragosto, settimana infernale: 5 ore da Milano a Roma

Secondo i calcoli di Repubblica.it la settimana ‘terribilis’ sarà quella di Ferragosto: dall’11 al 17 agosto ci vorranno 5 ore per andare da Milano a Roma, questo a causa dei lavori che interessano diverse linee. I treni da Bologna a Milano saranno indirizzati dall’Alta Velocità alla linea convenzionale, con un ritardo di 60 minuti. Stessa cosa succederà ai convogli nella tratta tra Orvieto Sud e Chiusi Nord, ridirezionati sul percorso più lento, con un aggravio di 40 minuti. Per un totale quindi di 100 minuti in più. Sulla tratta Milano-Venezia, tra il 5 e il 25 agosto, poi le Frecce saranno incanalate sulla linea non veloce tra Verona e Vicenza, con conseguenti ritardi di 90 minuti per chi viaggia da Milano a Venezia.

M5s all’attacco

E’ sufficiente per sollevare la polemica politica. "Oggi scopriamo che nella settimana di Ferragosto per andare da Milano a Roma in treno ci vorranno 5 ore, mentre per arrivare a Napoli 7 – attaccano in una nota i deputati M5s in commissione Trasporti della Camera, Antonino Iaria, Roberto Traversi e Giorgio Fede – . Tutto questo quando migliaia di passeggeri e turisti hanno già acquistato dei biglietti, e previsto coincidenze con navi e aerei. La domanda è: ma dove sta il governo Meloni? Salvini e Santanchè dormono? Dare meno di un mese di preavviso per cantieri che andavano pianificati un anno fa è un'oscenità. Ed è ancora più osceno che con questi tempi di percorrenza i prezzi dei biglietti rimangano invariati. Salvini non è un ministro dei Trasporti, ma una vera e propria calamità naturale. Chiederemo subito indennizzi per tutti i passeggeri gabbati da un governo di irresponsabili e menefreghisti”.

Pd: “Serve fondo di indennizzo”

Dopo la denuncia di ieri di Assoutenti si era mosso anche il Pd, con il capogruppo in Commissione Anthony Barbagallo che chiedeva “la costituzione di un fondo di indennizzo” a compensazione di disagi: “Spero che almeno il MEF, ministero che può autorizzare il fondo, sia più solerte nella sua azione perché se dovessimo aspettare una risposta da Salvini si otterrebbe a conclusione del Ponte sullo Stretto, nel mese del poi e nell'anno del mai”.