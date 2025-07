Alcol e stupefacenti nel nuovo codice della strada: la circolare del Viminale e i chiarimenti degli esperti

Roma, 12 luglio 2025 – Alcol e stupefacenti alla guida. Dopo le novità del nuovo codice della strada, il ministero dell’Interno con una circolare ha cercato di chiarire quando scatta la sospensione della patente. Il punto chiave è la locuzione “dopo aver assunto”, che sostituisce quella del vecchio codice “sotto l’effetto di”. Un intervento legislativo fatto per evitare che in sede di giudizio, essendo difficile da dimostrare lo stato di alterazione psicofisica, possa avere ragione anche chi ha bevuto e mette a rischio la sicurezza stradale. Questo l’intento.

Patente e nuovo codice della strada di Matteo Salvini: tolleranza zero per alcol e droghe al volante

Che valore ha una circolare ministeriale?

Ma che valore ha una circolare? Chiarisce Luigi Vingiani, avvocato e segretario nazionale della Confederazione giudici di pace: “La circolare è un atto amministrativo, vale per le forze di polizia. Si tratta di una norma interna, può servire a chiarire qualcosa, ma un giudice applicherà la legge secondo i canoni generali”. Perché “si tratta di una direttiva comportamentale impartita dal vertice dell’amministrazione che vincola il personale, ma non crea certo un diritto né può limitare le persone”.

Luigi Vingiani, segretario nazionale giudici di pace

A questo link del Mit le novità del nuovo codice della strada

La gerarchia delle fonti di diritto

Le circolari non sono considerate nella gerarchia delle fonti di diritto, chiarisce il segretario nazionale della Confederazione giudici di pace, “quindi non sono vincolanti né per i cittadini né per i giudici”.

Le parole del medico legale

Elia Del Borrello, medico legale e tossicologa, ha trattato spesso casi di automobilisti finiti nei guai per aver assunto sostanze a fini terapeutici. Chiarisce: “Questo dei farmaci era già un problema prima che venisse modificato il codice della strada. Capitava che nei controlli venisse trovato qualcuno positivo alla benzodiazepina, la positività usciva in referto, si discuteva sulla quantità, per stabilire se l’uso era voluttuario o per terapia, ad esempio la prescrizione di uno specialista per uno stato ansioso”. Chiarisce Del Borrello: “Morfinici, oppiacei, antidolorifici, benzodiazepine… I farmaci in discussione sono questi. Venivo chiamata dalla persona che per difendersi diceva, me l’ha prescritta il medico… Facevo una perizia in cui si dava il giudizio in funzione della quantità rilevata, per distinguere tra chi faceva davvero una terapia e il disgraziato che non aveva trovato l’eroina e si prendeva quella sostanza per combattere la crisi di astinenza. Portarsi dietro il certificato con la prescrizione di solito mette sull’avviso le forze di polizia. Ma anche oggi resta un margine di incertezza, ad esempio perché non tutti gli individui sono uguali e reagiscono allo stesso modo all’assunzione. Anche sulla quantità zero c’è discussione. Perché quel dosaggio non esiste”.