Autovelox, la mappa di Salvini e la verifica metrologica legale: a che punto siamo

Roma, 12 luglio 2025 – Giorgio Marcon, perito del Centro tutela legale, esperto (anche) di autovelox con un mantra: “Nessuno strumento è a norma”. Il ministro Salvini ha chiesto ai sindaci la mappa degli occhi elettronici. Senza segnalazione, non potranno fare multe. Il sito Scdb.info, che si presenta come il database mondiale, ce ne attribuisce oltre 11mila. Ma il dato non è ‘certificato’. Esiste una stima attendibile?

“No, secondo la mia valutazione quel numero rischia addirittura di essere basso. Basterebbe verificare tutti gli autovelox che sono stati acquistati e non sono mai stati censiti perché venivano usati per fare cassa… Un conto vero non esiste. Ci sarebbe, se fosse stato fatto prima il decreto di approvazione metrologica legale. Un passaggio mai compiuto”.

Autovelox e multe, 4 cose da sapere

"Nessuno conosce il numero di autovelox in Italia”

Quindi nessuno conosce il numero degli autovelox in Italia? “No, nessuno. Diciamo che le pubbliche amministrazioni sono state un po’… silenti. Non è così che si fa sicurezza stradale”. In questi giorni sono arrivati dal Mit i decreti su alcolock e obbligo di targhino per i monopattini. Sugli occhi elettronici grava sempre il giudizio della Cassazione, no omologazione no multe. “Le sentenze ormai sono tante. Mentre i sindaci continuano a volerli usare senza il decreto di verifica metrologica legale. Ma questo non è possibile. Tu lo puoi anche omologare con il Mit ma quello strumento non avrà mai la certificazione di legge, un riferimento a norme tecniche nazionali e internazionali, come previsto, con le prescrizioni di utilizzo e funzionamento. Qui è la chiave di tutto”.

"Indispensabile la verifica metrologica legale”

E senza questo passaggio? “Finché non c’è la legittimità dello strumento come prova legale, quello strumento non può fare sanzioni”. La maggioranza dei multati non presenta ricorso. “Questo dicono le statistiche. Ma non esiste sanzione per la pubblica amministrazione”.

“La sicurezza stradale si fa evitando gli incidenti”

In Italia ogni anno si superano i tremila morti sulle strade. Gli occhi elettronici, si ripete, fanno sicurezza. “La sicurezza vuol dire evitare gli incidenti. Adesso che tanti di questi strumenti sono stati eliminati, non è cambiato nulla. Perché si rallenta prima ma poi si ricomincia a correre. Allora mi chiedo, dov’è la sicurezza?”. Quindi, secondo lei, il problema come si risolve? “Devono fare il laboratorio per le verifiche metrologiche legali. La metrologia legale è prevista dall’articolo 117 della Carta costituzionale”. L’ultima causa vinta? “In Veneto, il giudice ha condannato la prefettura, la sentenza stabilisce con chiarezza che l’autovelox deve essere omologato dal ministero dello Sviluppo economico, unico preposto. E ribadisco, nemmeno gli etilometri sono omologati”.

Etilometro e pronunce della Cassazione

“Sì, la Suprema Corte più volte ha ribadito che la prova deve essere tracciabile, affidabile e conforme ai requisiti metrologici e sanitari. L’ingegner Claudio Capozza, referente nazionale della materia per il nostro comitato, ha spiegato bene questo meccanismo”.

Quindi gli autovelox sono da intendere come strumenti di misura? “Esattamente. “Finalizzati all’accertamento di una grandezza denominata velocità tenuta da un corpo in movimento. Così li ha definiti il nostro esperto”.

"Stesso problema per il photored”

E il photored che vigila su chi brucia il semaforo rosso? “Anche per quello vale lo stesso ragionamento. Non possono emettere sanzioni se l’impianto semaforico non ha la certificazione metrologica legale”.