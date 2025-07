Divieto di sosta e strisce blu, lo sconto sulla multa a cosa si applica? I chiarimenti del Viminale

Roma, 12 luglio 2025 – La multa per sosta vietata nelle strisce blu ci costerà di più. Il 25 giugno, infatti, una circolare del Viminale ha corretto quanto era già stato stabilito su questo punto dal nuovo codice della strada voluto dal ministro Matteo Salvini.

Sosta vietata a pagamento, cosa cambia

Lo sconto del 30%, che scatta con il pagamento di qualunque sanzione entro i primi cinque giorni, non riguarda la tariffa giornaliera. Come è noto, per chi venga sanzionato - ad esempio per uno sforamento sull’orario - negli spazi a pagamento, le voci sono due. Oltre ai 42 euro per la sosta vietata, c’è da mettere in conto anche la tariffazione giornaliera del parcheggio a pagamento. Prima di questa circolare esplicativa del Viminale, lo sconto del 30% si applicava a entrambe le voci. Ma la decisione aveva creato molto malumore, naturalmente tra i Comuni ma anche nei comandi di Polizia municipale. Il ministero, dunque, ha fatto dietrofront e ha chiarito.

Il chiarimento dell’esperto

“Una decisione giusta, che con altri colleghi auspicavo da tempo – commenta Roberto Benigni, vicepresidente Anvu, l’associazione professionale polizia locale d’Italia -. La differenza tariffaria non va sottoposta allo sconto del 30%, introdotto da qualche anno per tutte le sanzioni. In questo caso, deve riguardare solo il divieto di sosta, che da 42 euro diventano 29,40, con la regola dei 5 giorni. Ma la tariffa giornaliera, chiarisce la circolare, va corrisposta in toto”. Dunque il ministero ci ha ripensato. Anche perché, fa notare Benigni, “in moltissimi comuni medio-piccoli la gestione delle soste è affidata a ditte private e questa differenza tariffaria viene riscossa proprio dalle società”.

Sospensione breve della patente, cosa sapere

La stessa circolare interviene anche sulla sospensione breve della patente, introdotta dal nuovo codice della strada per chi ha meno di 20 punti e sia stato identificato al momento della violazione. Proprio questo secondo elemento, scrive il direttore centrale del Viminale, “induce a ritenere che, ai fini dell’applicazione della norma, sia necessario e sufficiente che vi sia identità temporale tra il momento dell’identificazione del trasgressore e quello dell’accertamento della violazione”. Perché “è con l’accertamento, infatti, che diviene giuridicamente rilevante la condotta posta in essere in violazione del precetto normativo”.

Quando non si applica la sospensione breve

Dunque, prosegue il dirigente, “con questa prospettiva è ragionevole escludere l’applicabilità della sospensione breve quando il conducente è identificato in un momento successivo alla commissione o all’accertamento della violazione e ritenere invece applicabile la sanzione accessoria in argomento quando il conducente viene identificato al momento dell’accertamento, anche se questo è avvenuto in epoca successiva alla commissione della violazione”.

Una contraddizione apparente che viene chiarita così: “Ammissibile l’applicazione della sospensione breve per una violazione accertata in ufficio a seguito della ricostruzione di un incidente stradale, atteso che il conducente è identificato al momento della commissione della violazione durante i rilievi del sinistro”.

Analogamente, “la misura in argomento si ritiene applicabile per una violazione dell’articolo 174 del codice della strada commessa in epoca precedente al controllo e accertata attraverso l’esame dei dati della carta del conducente o o del disco del tachigrafo o del dispositivo di controllo, atteso che il conducente è identificato al momento dell’accertamento della violazione e della contestazione”. La sospensione breve della patente rimane esclusa, invece, “quando il trasgressore è identificato in un momento successivo sia alla commissione sia all’accertamento sia alla contestazione della violazione”.