Alatri, scontro tra due auto: uno dei conducenti stava facendo una diretta social

Alatri (Frosinone), 10 settembre 2023 - Incidente in diretta Facebook sulla provinciale Santa Cecilia nel territorio di Alatri, in provincia di Frosinone. Un uomo alla guida di un'Audi stava infattitrasmettendo sul social quando si è scontrato frontalmente con una Nissan Qashqai, su cui viaggiavano una mamma con i suoi due figli di 10 e 5 anni. I tre sono rimasti feriti. La più grave, la bambina, è stata elitrasportata al Bambino Gesù di Roma, dove è stata stabilizzata e ora è fuori pericolo..

L’uomo, un giovane maghrebino regolare in Italia, ha riportato solo qualche graffio e ora dovrà rispondere di tentato omicidio stradale.

Tutta la dinamica dell’incidente è stata ripresa dal video social, ora acquisito dai carabinieri del reparto Operativo di Frosinone e dai colleghi della Compagnia di Alatri che indagano sulla vicenda. Nel filmato si vede l'Audi che corre lanciata sulla Provinciale Santa Cecilia, supera un furgone azzurro e poi una Ford blu: in sottofondo c'è il ritmo rap di Chamillionare che suona la sua versione di Ridin' dei Krayzie Bone. Dai vetri si vedono le case e la campagna scorrere sempre più veloci: segno che l’Audi sta correndo. All'improvviso c'è la curva a destra, la vettura la prende troppo larga e finisce sulla corsia opposta, da cui sta arrivando una Nissan Qashqai nera. Un secondo dopo lo schermo è coperto dagli air bag esplosi e la musica viene sovrastata dalle urla di una donna che è sull'altra vettura. “Chiama papà! Chiama papà!”, grida per poi rivolgersi a una bambina che piange disperata “more, amore come stai”. Per estrarre la piccola dalla vettura è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.