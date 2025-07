Le fiamme avvolgono la ferrovia. Treni in ritardo tra cantieri e caos

Treni in ritardo per colpa dei tanti cantieri e situazione aggravata per via di un incendio vicino Roma. Ora per viaggiare tra Roma e Milano con un Frecciarossa serviranno non meno di 4 ore e 50 minuti. Lo calcola il Codacons che ha messo sotto esame l’impatto in piena estate dei cantieri aperti sulla rete ferroviaria. La spiegazione arriva dall’a.d di Fs Stefano Donnarumma: "Sono attivi in media 1.200 cantieri al giorno, di cui 500 dedicati ad attività di manutenzione della rete e circa 700 per nuove opere. Un numero così elevato di cantieri sulla nostra rete non si era mai visto prima e questo è dovuto alla sovrapposizione delle opere Pnrr con gli ordinari interventi di manutenzione".

È una scelta dell’azienda quella di concentrare le interruzioni nel periodo estivo quando c’è un calo dei viaggiatori pendolari per la chiusura delle scuole e le ferie estive, con una pianificazione e annunci in grande anticipo. A metterer ancora più in difficoltà la viabilità ferroviaria questo weekend c’è stato un vasto incendio partito da alcune sterpaglie in un terreno privato che ha raggiunto, a causa del vento, i binari provocando lo stop alla linea dell’Alta Velocità Roma-Firenze tra la stazione di Roma Tiburtina e Settebagni.