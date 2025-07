Uccisa alla festa dei bambini : "Ho sparato perché la musica era alta"

MAROTTA (Pesaro) "La musica era troppo alta". È cominciata così, come se il fastidio potesse spiegare l’orrore di aver aperto il fuoco ad una festa di bambini di 5 anni, la confessione di Sandrino Spingardi, 71 anni, idraulico pensionato, davanti ai carabinieri. "Non volevo uccidere nessuno – ha aggiunto - ho sparato solo per spaventarli". E invece ha ammazzato. Griselda Cassia Nunez, 44 anni, sua cognata, venerdì sera intorno alle 20 è crollata a terra nella sua casa di Marotta, in provincia di Pesaro, colpita alla testa. È morta sul colpo. La figlia di lei e mamma di una delle piccole festeggiate, Kenia Cassia Vaca, 28 anni, è stata raggiunta da un proiettile in pieno volto. Ma ce l’ha fatta.

La pallottola le è entrata da una narice e miracolosamente uscita dietro l’orecchio, evitando arterie, nervi e cervello. Il fratello dell’aggressore, defunto marito della donna uccisa, aveva vissuto per un periodo con lui, nella stessa casa. Poi si erano separati: Stefano dentro, Sandrino fuori, in una sorta di roulotte-baracca a pochi metri dalla casa in cui vivevano le due donne di origine boliviana e la bimba. Nessuna lite pregressa, nessuna denuncia neanche dopo la morte del fratello, avvenuta alcuni anni fa. Solo una convivenza finita male, e il fastidio per il karaoke. Dopo gli spari "tre, li ho sentiti bene", racconta la vicina che ha accolto i bambini e le mamme in fuga dopo l’orrore, Spingardi si è rintanato nella sua baracca, la pistola ancora in mano, minacciando il suicidio. Nel frattempo, sono arrivati i carabinieri perché Kenia, ferita, ha trovato rifugio dentro casa e ha chiamato i vicini che poi hanno contattato i carabinieri. Per convincerlo ad arrendersi ci è voluta una lunga trattativa condotta dal capitano Giuseppe Esposito e dal luogotenente Marco Celentano. Alla fine, è servito il taser. Nella "roulotte" i carabinieri hanno trovato altri cinque fucili regolarmente detenuti. "Gli piacciono le armi", ha detto qualcuno. Ma tra il piacere e l’orrore, c’era un cortile di mezzo. E una festa di bambini.

Nel frattempo, bambini e mamme fuggivano e fuggiva anche la piccola figlia di Kenia, portata in salvo da un’altra mamma. Hanno trovato riparo a un centinaio di metri da via Sterpettine 31 dove abita Doriana Cenci, nonna di uno dei bambini. È lei ad aver accolto nel suo salotto mamme tremanti e piccoli paralizzati dalla paura. "Dopo gli spari ho sentito urla, pianti e ho visto i 5 bimbi e le donne in fuga. Ho detto: venite da me. La figlia di Kenia mi ha guardato e ha detto: ‘Hanno sparato a mia mamma, era tutto sangue’. Aveva gli occhi sbarrati". I bambini sono stati poi portati all’ospedale di Fano per essere seguiti dalla neuropsichiatria infantile, dimessi ieri. Intorno alla piccola, tutt’ora in ospedale, si è creata una rete di protezione emotiva da parte dei genitori dell’asilo, spontanea ma compatta. Un gesto alla volta. Come quello della signora Cenci, che ha preparato un piatto di pasta mentre fuori lampeggiavano le sirene. "Mi ha colpito il silenzio di mio nipote. Di solito parla sempre, quella sera ha detto solo: ‘Nonna, non ho fame’". E ieri la tavola era ancora lì. Come congelata nel tempo. Piatti di carta, caramelle gommose, tovaglia colorata, un piccolo "diploma" dell’asilo. E accanto, il disordine del terrore: una maschera d’ossigeno, guanti di lattice, schizzi di sangue sulla porta a vetri, sulla soglia e persino sulla Fiat Punto bianca di Griselda. Una scena che racconta da sola l’assurdità di quanto accaduto.

Spingardi ora si trova nel carcere di Pesaro. È accusato di omicidio e tentato omicidio aggravati. Attende l’udienza di convalida. Lo assiste l’avvocato Aldo Rocco Nocito. La Procura indaga. Sul posto, venerdì notte, c’erano anche il generale Nicola Conforti, comandante della Legione Carabinieri Marche, il colonnello Alessandro Corda, comandante provinciale, il maggiore Giuseppe Beltempo, comandante del Nucleo investigativo e il sostituto procuratore Marino Cerioni.