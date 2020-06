Olbia, 18 giugno 2020 - Paura per un incendio a bordo di un traghetto passeggeri per la Sardegna. Le fiamme sono divampate sulla nave "Bonaria", della Grimaldi lines, in arrivo a Olbia da Livorno. A bodo non ci sarebbbero feriti o intossicati tra i circa cento passeggeri.

Secondo i primi accertamenti il fuoco è partito da un semirimorchio nel garage della nave. Già a bordo vigili del fuoco e militari della Guardia costiera. L'incendio è stato spento e il traghetto è stato trainato e ormeggiato in porto, scortato dalle motovedette della Guardia costiera di Olbia.

La Cruise Bonaria è stata trainata in porto dal rimorchiatore Mascalzone Scatenato del gruppo Moby dell'armatore Onorato, dove ha completato le operazioni di ormeggio.

Con le motovedette della Capitaneria schierate in maniera tale da creare le condizioni di sicurezza, i mezzi portuali hanno proceduto al raffreddamento delle paratie della nave.

Nel frattempo sono stati fartti sbarcare prima gli automezzi, poi le persone, solo aver accertato le condizioni di sicurezza per l'operazione di evacuazione.