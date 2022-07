Incendi, l'Italia brucia. Diversi roghi in tutto il Paese

Incendi, in fiamme il bosco di Minervino Murge in Puglia (Foto Ansa)

Roma, 5 luglio 2022 - Il caldo estremo che sta attraversando l'Italia già da inizio giugno, oltre a portare forti disagi e siccità, è la causa di incendi che interessano varie zone del Paese. Solo nella zona di Roma sono stati circa 80 gli interventi che le squadre dei vigili del fuoco hanno effettuato nella notte tra il 4 e 5 luglio, di questi circa il 70% sono incendi boschivi, di sterpaglie e colture. Ci sono poi interventi dei Vigili del fuoco in Puglia e Campania.

Puglia, incendio boschivo a Minervino Murge

Nel nord Barese, in contrada "Cornutiello - Coda di tufo" a Minervino Murge, è in corso un incendio dalle 6.30 di questa mattina. Si tratta di un'area boschiva estesa 60 ettari in cui è presente un solo fronte del fuoco partito dall'interno del bosco. Sul posto sta operando un fireboss decollato da Grottaglie ma la zona è impervia e le operazioni sono difficili da portare avanti. Sono a lavoro una trentina di unità tra personale antincendio dell'Arif, l'agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, vigili del fuoco, forestali e volontari di protezione civile.

Un incendio analogo, nelle scorse ore, è scoppiato a Spinazzola (Bat) in zona masseria Cavone, verso Gravina in Puglia (Ba). Il fronte del fuoco era esteso per 10 km e a lavoro per domare le fiamme sono servite 50 unità di personale. Un Canadair arrivato da Roma ha effettuato cinque lanci.

Ieri, invece, sono andati in fumo più di venti ettari del bosco di Castelnuovo della Daunia (Foggia) e una trentina di unità tra operatori anti incendio dell'Arif, forestali, vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno lavorato per domare le fiamme.

Roma, a fuoco zona Pineta Sacchetti e parco del Pineto

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro sul rogo che ha interessato il quadrante di Roma nord-ovest, nella zona Pineta Sacchetti dove i soccorritori hanno proseguito le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza in modo da non permettere alle fiamme di arrivare a ridosso di case, uffici e magazzini. Si tratta di un incendio che è scoppiato ieri e oggi ha causato la sospensione della circolazione ferroviaria sulla tratta Roma San Pietro-Vigna Clara.

Nella giornata di ieri, 4 luglio, è scoppiato un incendio anche nel parco del Pineto, lato Primavalle. In serata il sindaco Roberto Gualtieri ha parlato di circa 50 ettari di parco coinvolti. "Abbiamo evacuato i più fragili dal centro anziani" sul lato coninvolto dalla fiamme. "Sull'altro lato, a Balduina, alcune case sono state evacuate perché lambite dall'incendio".

E proprio a proposito degli incendi scoppiati nella zona della Balduina, sono emerse le numerose difficoltà riguardo l'intervento dei Vigili del Fuoco. "È un disastro annunciato", ha dichiarato in una nota il segretario generale della Fns Cisl, la Federazione Nazionale della sicurezza della Cisl, Massimo Vespia. "Lo stiamo dicendo da tempo - sottolinea Vespia - occorre un immediato intervento in termini di uomini e automezzi per mettere nuovamente il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nelle condizioni di poter operare a salvaguardia delle persone, dei beni e degli animali. Come più volte sottolineato, non è solo un problema di gestione degli incendi boschivi: a rischio è la garanzia del soccorso tecnico urgente dei Vigili del Fuoco in tutta Italia".

Incendio Roma, a fuoco il parco del Pineto. Fiamme al centro sportivo, evacuati i bambini

Napoli, fiamme in collina a Posillipo

Un incendio è divampato a Napoli, ieri sera, sul versante della collina di Posillipo che affaccia sul quartiere Fuorigrotta, in una zona distante dal centro abitato. Le fiamme interessano la vegetazione, ma c'è preoccupazione per la possibilità che raggiungano la vetta della collina dove si trovano case e l'ospedale Fatebenefratelli e a valle la stazione ferroviaria di Campi Flegrei. Sul posto i Vigili del fuoco lavorano con il supporto di due canadair. L'incendio al momento sarebbe sotto controllo.

Roghi anche in Calabria e Sardegna

È stato un weekend impegnativo anche per la Calabria. Solo sabato ci sono stati oltre 110 interventi da parte dei Vigili del Fuoco. Domenica mattina a Reggio, i pompieri, con il supporto di mezzi aerei, sono intervenuti nei quartieri Archi e Gallico. Nella provincia di Vibo Valentia è stato interessato da un vasto incendio il comune di Filogaso dove sono intervenuti diversi Canadair nonche' elicotteri della flotta aerea regionale. Circa 31 gli interventi sul territorio regionale. Nella provincia di Catanzaro, ieri, una squadra dei pompieri è stata impegnata fin dalle ore 11 per un vasto incendio di arbusti e macchia mediterranea sviluppatosi nel comune di Simeri Crichi in zona impervia ma in prossimità di uliveti e due casolari.

In Sardegna, invece, il bilancio del 4 luglio è di 27 incendi e per cinque di questi è stato necessario intervenire anche dall'alto con gli elicotteri del sistema regionale antincendio. I roghi hanno interessato le campagne di Trinità d'Agultu (Sassari), di Orgosolo (Nuoro), di Ortacesus (Sud Sardegna), poi di Ozieri (Sassari) e infine Uras (Oristano).