Il lato oscuro della fama. Si ritira la stella dell’Nba: "Ho la testa in un buco nero"

"La mia mente è finita in un buco nero". Così ha detto basta Ricky Rubio, campione del mondo di basket nel 2019 con la Spagna, un argento e un bronzo olimpico. A 33 anni e dopo 12 anni di Nba al massimo livello con le maglie di Minnesota, Utah, Phoenix e Cleveland, si ritira per i problemi di salute mentale che lo avevano costretto a fermarsi ad agosto. In quel buco nero, fatto di stress, pressione che diventa depressione, ansia, sono già caduti tanti, troppi campioni dello sport. Prendete la tennista Serena Williams, che dopo aver incassato un incredibile 6-1, 6-0 a San Josè contro Johanna Konta, numero 48 del mondo, racconterà: "Colpa della depressione post parto, mi sentivo una cattiva mamma". Oppure il nuotatore Michael Phelps, che ha pensato anche al suicidio. Raccontò: "Dopo ogni Olimpiade cadevo in depressione, la droga era un modo per scappare. Nel 2012 passavo la vita a letto e oggi sono contento di non essermi tolto la vita". Caduto nel buco nero della depressione anche un altro fuoriclasse del nuoto, Ian Thorpe. E c’è Naomi Osaka, fuoriclasse della racchetta che nel 2021 al Roland Garros rivelerà di aver avuto "lunghi attacchi di depressione dagli Open degli Stati Uniti del 2018". Ha raccontato il tennis come una specie di inferno Andre Agassi in ’Open’, la sua biografia. Ha sofferto di depressione Roberto Pruzzo, idolo della Roma scudettata di Liedholm. Stesso problema per Gigi Buffon nel 2003-04. Racconterà nella sua biografia: "Non ho mai capito perché proprio allora, perché non prima o dopo. Mi tremavano le gambe all’improvviso. Era come se la testa non fosse la mia". Josip Ilicic, ex calciatore dell’Atalanta, è riuscito a battere quel buco nero "grazie all’amore per la vita". Nel ciclismo, Gianni Bugno, Mark Cavendish, Marcel Kittel, Tom Dumoulin hanno sofferto di depressione. In alcuni casi è stato tragico l’epilogo, come per Kelly Catlin, campionessa di ciclismo, suicida nel 2019 a soli 23 anni. Come il portiere della nazionale tedesca di calcio Robert Enke.