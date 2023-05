Ilaria De Rosa, l’hostess sparita in Arabia. Non è stato un rapimento: è in carcere da settimane

Scomparsa a Gedda, in Arabia Saudita. Poi ritrovata in carcere con l’accusa – filtrata in queste ore, ma non ufficialmente confermata – di possesso di stupefacenti (una autentica sciagura nella principale monarchia del Golfo). La Farnesina lavora al caso di Ilaria De Rosa, 23 anni, trevigiana di Castelfranco Veneto, hostess della compagnia aerea lituana Avion Express. Una habituée dei viaggi nei paesi arabi.

Il calvario della ragazza e della sua famiglia comincia ai primi giorni di maggio. Ilaria, solita chiamare a casa tutti i giorni, diventa improvvisamente irreperibile. Telefono muto. La famiglia, allarmata, presenta denuncia ai carabinieri. Scatta la raccolta di informazioni per via consolare. Nessun rapimento, come temuto, ma la restrizione in carcere in seguito a una retata. Secondo il Corriere del Veneto, le ultime immagini che ritraggono la 23enne in libertà sono dell’albergo scelto dalla Avion Express prima del viaggio di ritorno, lo Spectrum Residence Sultan di Gedda. I fotogrammi mostrano la ragazza salire in un’auto con tre uomini senza apparente costrizione.

Tuttavia Ilaria non fa più ritorno nella propria stanza dove rimangono solo gli effetti personali. Ora è in prigione con accuse tutte da dimostrare in un contesto giudiziario altamente scivoloso. Le autorità consolari italiane stanno ultimando le pratiche per la visita in carcere e per garantire alla ragazza la massima assistenza. I genitori escludono che Ilaria possa aver commesso anche solo una leggerezza in tema di droga, alla luce della perfetta conoscenza della legislazione saudita: fino alla decapitazione per i trafficanti, pene corporali per i consumatori. Il padre di Ilaria vive in Olanda e lavora nel settore viaggi. Una famiglia abituata a muoversi, come dimostra il curriculum della 23enne: quattro lingue, vari contratti di volo, e la frequentazione dello United World College di Maastricht. La Farnesina proverà risolvere il caso.