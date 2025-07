Sepolto vivo dalla sabbia. I soccorsi 40 minuti dopo

Costruisce un tunnel di un metro mezzo di profondità che gli crolla addosso e i soccorsi arrivano 40 minuti dopo. Muore così Riccardo Boni, il ragazzo di 17 anni travolto, soffocato e seppellito nella buca che lui stesso aveva scavato in riva al mare in una spiaggia di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo.

Riccardo era arrivato insieme alla sua famiglia, padre, madre e tre fratelli, al campeggio California giovedì scorso. E al secondo giorno di vacanza c’è stata la tragedia. Una delle ipotesi è che, dopo aver scavato una buca in spiaggia, il ragazzino abbia deciso di creare una specie di tunnel da unire ad una seconda buca. Scavando in orizzontale, la sabbia ha ceduto travolgendolo mentre si trovava sdraiato.

Da indiscrezioni trapelate, sembra che il ragazzo fosse ipovedente, e se fosse confermato, avrebbe avuto maggiori difficoltà per riuscire a liberarsi dalla morsa della sabbia. Vicino alla buca scavata c’erano anche i suoi fratelli, sarebbe stato quello di cinque anni ad avvertire la madre disperata che cercava il figlio.