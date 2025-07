Spari alla festa di compleanno. Donna uccisa davanti ai bambini

MAROTTA (Pesaro e Urbino)Ha fatto irruzione alla festa di compleanno nella quale cinque bambini di 5 anni si stavano divertendo tra giochi e musica. E ha sparato senza pensarci un attimo, colpendo a morte la nonna della festeggiata: la vittima è Griselda Nunez Cassia, 44 anni. Poi ha rivolto l’arma contro la mamma della piccola, di 28 anni, Kenia Cassia Vaca: l’ha colpita due volte, al volto e all’addome, ma lei è riuscita a fuggire e a mettersi in salvo. Nel frattempo, un’altra mamma presente alla festa riuscita a fare la cosa più importante: mettere in salvo i bimbi. Li ha presi e li ha fatti fuggire da quell’inferno, portandoli in una casa nelle vicinanze.

La tragedia si è consumata ieri sera, intorno alle 21.30, in un casolare di Marotta (Pesaro e Urbino), nelle Marche. Le circostanze del fatto sono ancora da chiarire. L’assalitore, sulla settantina, parente delle due donne, in un primo momento è rimasto asserragliato all’interno della stanza con la 44enne a terra, rendendo impossibili i soccorsi, che comunque non sarebbero probabilmente serviti a salvarle la vita. L’uomo, poi, si sarebbe arreso.

Successivamente, l’equipaggio dell’ambulanza del 118 giunto sul posto ha stabilizzato la ferita, che appunto era riuscita a fuggire all’esterno del casolare, e l’ha portata in codice rosso all’ospedale di Torrette, ad Ancona. I 5 bambini, incolumi ma sotto choc, sono stati accompagnati a Fano per essere valutati nel reparto di neuropsichiatria infantile. Indagano i carabinieri.

Antonella Marchionni