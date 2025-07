Kaufmann è in Italia, attacca tutti: vi denuncio

Le escandescenze all’atterraggio, la falsa accusa di essere stato picchiato e la minaccia di denunciare tutti. Poi il malore, vero o presunto, e il trasporto in ospedale: visitato e dimesso, prima di essere portato a Rebibbia.

L’arrivo di Francis Charles Kaufmann a Roma (nella foto), dove dovrà fronteggiare l’accusa di duplice omicidio per la morte di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda, è stato in linea con il personaggio. Intanto però le indagini fanno un passo avanti: sul telo nero che copriva il corpo della ragazza russa a Villa Pamphili gli investigatori sono convinti, con un ragionamento deduttivo, di aver individuato il Dna del cittadino americano su tracce biologiche miste di saliva e sangue. Ora gli inquirenti pensano di avere un elemento di prova importante per le accuse nei suoi confronti.

L’ARRIVO

Kaufmann, 46 anni, è arrivato in Italia dopo il via libera all’estradizione dei giudici greci di Larissa. Era stato arrestato nell’isola di Skiathos per poi finire nel carcere di Volos. Le procedure per portarlo a Roma sono state meno complicate del previsto, anche perché gli Stati Uniti non si sono per ora interessati ufficialmente alla sua sorte. È atterrato all’aeroporto di Ciampino poco prima di mezzogiorno dopo il volo su un Falcon 900 dell’Aeronautica militare. In Grecia aveva devastato la cella dove era rinchiuso e per questo era stato trasferito in psichiatria. Prima aveva risposto alle accuse nei suoi confronti dicendo che gli italiani sono tutti mafiosi.

"DENUNCIO TUTTI"

Al suo arrivo in Italia ha dato in escandescenze prendendo di mira gli agenti e lamentando di essere stato picchiato. Avrebbe anche detto di essere pronto a denunciare tutti. A quel punto è stato trasferito nel reparto protetto di Rebibbia in attesa che il gip fissi l’interrogatorio di garanzia che avverrà la prossima settimana. Poi ha detto di sentirsi male ed è stato quindi trasferito al policlinico di Tor Vergata, sempre scortato dalla polizia. In aeroporto si era rivolto agli agenti dicendo: "Sto male, ho dei dolori". Le poche immagini disponibili lo hanno mostrato in ciabatte e pantaloncini mentre camminava sulla pista con passo lento.

L’INDAGINE

Nel frattempo sui reperti esaminati dalla polizia scientifica nell’ambito dell’indagine sui delitti di Villa Pamphili è stato isolato un profilo genetico maschile che per metà sarebbe riconducibile a quello di Kaufmann. Dall’attività di analisi sugli oggetti, tra cui il telo nero sotto il quale si trovava il cadavere di Trofimova, gli investigatori hanno isolato un profilo genetico per metà corrispondente a quello della piccola Andromeda. Dalle tracce di saliva e sangue quindi ora gli inquirenti hanno un elemento probatorio che potranno contestare a Kaufmann nella tesi del duplice omicidio. Elemento che dovrà essere validato definitivamente dal test del Dna a cui verrà sottoposto in Italia.