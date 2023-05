Hostess in cella in Arabia Ha parlato con la famiglia

Ilaria De Rosa, l’hostess italiana (foto) detenuta in un carcere dell’Arabia Saudita da inizio maggio, perché accusata di possesso di droga, ha parlato ieri, per la prima volta, con la sua famiglia. Una telefonata resa possibile grazie all’azione promossa dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, e al coinvolgimento delle ambasciate, quella saudita a Roma e quella italiana a Riad. Già lunedì il console italiano a Gedda, Leonardo Maria Costa, era riuscito, in via eccezionale, a visitare la ragazza.