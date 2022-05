Hacker russi contro sito della polizia italiana. "Questo è per l'Eurovision"

Articolo : Il cantante della Kalush Orchestra parte per guerra in Ucraina

Roma, 16 maggio 2022 - Gli hacker russi di Killnet tornano a colpire l'Italia, dopo l'attacco ai siti del Senato e del ministero della Difesa. Questa volta con un'azione 'dimostrativa' contro la Polizia di Stato, che ha visto aumentare in maniera anomala il traffico degli accessi al suo sito. Un fenomeno che - scrive l'agenzia AdnKronos - lo stava portando alla saturazione. Al momento il sito funziona e si sta lavorando per mitigare gli accessi anomali.

Dietro quanto avvenuto ci sarebbe proprio il collettivo russo, che rivendica l'azione sulla sua chat di Telegram. "Secondo i media stranieri Killnet avrebbe attaccato l'Eurovision (per impedire il televoto che ha poi decretato la vittoria dell'Ucraina, ndr), ma sarebbe stata fermata dalla polizia italiana". Ma - spiegano sempre gli hacker russi - "Killnet non ha attaccato l'Eurovision", tuttavia a questo punto "oggi dichiara ufficialmente guerra a 10 paesi, inclusa la menzognera polizia italiana". "Il vostro sito ha smesso di funzionare" affermano, invitando i tecnici informatici italiani a rispondere "come hanno fatto per l'Eurovision".

"La Russia è il paese più attrezzato nella guerra cibernetica e l'Europa ha invitato i paesi membri a dotarsi di strumenti per aumentare la resilienza rispetto a queste minacce. Questa è la guerra permanente che dovremo affrontare ancora per tanto tempo", ha dichiarato oggi il presidente del Copasir, Adolfo Urso, a Sky Start, a proposito dei recenti attacchi hacker a siti istituzionali italiani.