Emanuela Orlandi, perché sarà fatto il test del Dna sulle ossa ritrovate al San Camillo di Roma

Roma, 25 luglio 2025 – “Ogni volta che si trovano ossa per Roma sembra debbano appartenere per forza a Emanuela. Speriamo di no”. È un Pietro Orlandi rassegnato a commentare sul gruppo da lui fondato su Facebook la suggestione che lo scheletro ritrovato in un padiglione chiuso dell'ospedale San Camillo di Roma sia quello della sorella Emanuela, scomparsa il 22 giugno 1983. “Aspettiamo la comparazione genetica con il Dna di Emanuela, in possesso della procura”, ha detto al Giornale Laura Sgrò, l'avvocata di Pietro. “Certo è un'ipotesi suggestiva, alla luce proprio della testimonianza della Minardi confermata in parte dalle indagini svolte dalla squadra mobile”, ha aggiunto.

La testimonianza di Sabrina Minardi

Nelle sue testimonianze fiume l'ex amante di Renatino De Pedis Sabrina Minardi aveva raccontato che la 15enne vaticana era stata nascosta in una zona adiacente al San Camillo, ovvero dalle parti di piazza San Giovanni di Dio. Le indagini della procura però avevano dimostrato l'inattendibilità delle dichiarazioni di Minardi a proposito delle persone chiamate in causa. Una di queste, Daniela Mobili, era addirittura in carcere all'epoca della sparizione di Emanuela. In più va ricordato che il padiglione del San Camillo è stato attivo fino alla fine degli anni Ottanta e poi ristrutturato nel 1999. È difficile pensare che un cadavere in avanzata decomposizione possa essere rimasto lì per anni senza mai essere notato.

Lo scheletro

Lo scheletro è stato ritrovato nel padiglione Monaldi de Sanctis, chiuso e inagibile da tempo, e dove attualmente sono in corso, come nel resto dell'ospedale, lavori di ristrutturazione. A dare l'allarme in mattinata è stato proprio un operaio di una ditta incaricata dei lavori. L'uomo ha notato tra i rifiuti recuperati al piano terra, nel vano di uno degli ascensori, resti di ossa umane - che parrebbero datate - in un cumulo di rifiuti di vario genere. Secondo il primo esame esterno le ossa avrebbero tra i tre e gli otto anni. Ora la parola finale spetterà agli esami di laboratorio.

Il padiglione Monaldi

Fino al 2017 il padiglione Monaldi ha ospitato clochard e tossicodipendenti della zona. Dopo la prima ristrutturazione e il successivo abbandono (a causa della mancata assegnazione dei reparti), nei corridoi del palazzetto erano state allestite tende da campeggio e bivacchi. Nelle zone ancora calpestabili abitavano molti senza fissa dimora. Una delle ipotesi è che quelle ossa appartengano a uno di questi.