Prof trovato morto a Tortona, il giallo di Giuseppe Molaro

Tortona (Alessandria), 6 dicembre 2023 – Non si avevano tracce di lui da ieri. Alla fine Giuseppe Molaro, il professore del Liceo Peano di Tortona (Alessandria), è stato trovato morto. Stimato e apprezzato docente di storia e filosofia, Molaro aveva 42 anni. Dopo una giornata intera di ricerche i carabinieri hanno rinvenuto il corpo tra gli alberi del parco del Milite Ignoto, non lontano dalla ex sede di una sala da ballo cittadina.

Al momento le indagini dei militari, condotti con l’ausilio della Scientifica, spaziano a 360 gradi: gli inquirenti stanno cercando ricostruire le ultime ore della vittima, da quando ieri ha lasciato la scuola dopo le lezioni.

Molaro viveva in città con la moglie. Secondo quanto scrive la stampa locale, sarebbe stata proprio lei a lanciare l’allarme dopo aver trovato un bigliettino in casa che faceva pensare al peggio.

Al momento non ci sarebbero conferme sulle voci circa un problema che l’insegnante avrebbe avuto a scuola.

Cordoglio fra i docenti dell’istituto. Tra gli studenti del Peano c’è anche chi, alla notizia della morte del prof, oggi è uscito dal plesso in lacrime.