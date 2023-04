Giro di vite su spaccio e detenzione "Carcere fino a cinque anni anche nei casi di lieve entità"

Giro di vite di Fratelli d’Italia su possesso e spaccio di droga, grazie a una proposta di legge depositata alla Camera che innalza a cinque anni la pena massima per chi è responsabile di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope se il fatto è di "lieve entità". Il testo è stato presentato dalla deputata di Fdi Augusta Montaruli. L’attuale legge prevede una reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da euro 1.032 a euro 10.329. Una cornice normativa che secondo Montaruli, firmataria della proposta, "rende al momento impossibile applicare la misura cautelare in carcere". "Essa si rende tuttavia necessaria allorquando la condotta tipica del reato per le modalità dell’azione determini, nonostante la lieve entità, un fenomeno criminoso comunque grave con il ritorno dello spacciatore sulla strada".