Genova, 19 agosto 2018 - Con il recupero dei corpi della famiglia piemontese Cecala - il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal - e quello di Mirko Vicini si sono concluse le operazioni di ricerca delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. La triste conta è di 43 morti, dopo che ieri si è spento in ospedale anche uno dei feriti più gravi, il camionista romeno Marian Rosca.

I vigili del fuoco continuano ad operare tra le macerie per mettere in sicurezza l'area e poter escludere con certezza che vi siano altre persone rimaste sepolte e di cui non era stata segnalata la presenza in zona. Domani pomeriggio il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, sarà in città per redarre l'ordinanza che consentirà sul piano normativo e operativo di avviare i prossimi interventi. L'obiettivo è offrire viabilità alternativa "in un mese" e cercare di dare "a tutti gli sfollati una soluzione adeguata", ha spiegato Giampedrone.

CONTE - Intanto il premier Giuseppe Conte assicura che "il Governo è con Genova e con i genovesi e non solo a parole, ma con gesti concreti". All'indomani dei funerali di Stato a cui ha preso parte insieme ai suoi ministri, al presidente Sergio Mattarella e alle massime cariche istituzionali, il presidente del Consiglio ricorda i primi stanziamenti per gestire lo stato di emergenza e i successivi 28,5 milioni decisi dal Cdm di ieri. "Il Governo - aggiunge in un post su Facebook - ha messo a disposizione i fondi necessari, ma adesso pretendiamo che si faccia in fretta e che sia data una dimora a queste persone. Abbiamo fatto tanto, stiamo facendo tanto e faremo ancora tanto altro. Non lasciamo sola Genova".

"Nell'immediatezza del crollo - ricorda ancora Conte - avevamo stanziato 5 milioni di euro per gestire lo stato di emergenza e ieri il Consiglio dei Ministri ha stanziato altri 28 milioni e 470mila euro. Soldi che, come richiesto e quantificato dalla Regione Liguria, serviranno per realizzare gli interventi urgenti per la viabilità alternativa, per potenziare il sistema dei trasporti e per individuare sistemazioni abitative per i tanti nuclei familiari che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni considerate a rischio. Il Governo - conclude Conte - ha messo a disposizione i fondi necessari, ma adesso pretendiamo che si faccia in fretta e che sia data una dimora a queste persone. Abbiamo fatto tanto, stiamo facendo tanto e faremo ancora tanto altro. Non lasciamo sola Genova".

PRIME CASE AGLI SFOLLATI - E chi ha dovuto abbandonare la propria casa avrà presto un nuovo tetto sulla testa. "Domani consegneremo, insieme al sindaco di Genova Marco Bucci, i primi 15 appartamenti agli sfollati - dice il presidente della Regione, Giovanni Toti all'AdnKronos -. Si tratta di alloggi di proprietà della Regione e del Comune". ''Con lo stanziamento fatto ieri dal governo con il Cdm straordinario ne verrano ristrutturati altri 150 subito: i lavori inizieranno già in settimana e le case saranno nella disponibilità dei cittadini entro la fine di settembre - prosegue il governatore della Liguria -. 'Un altro lotto di 100 case sarà pronto a partire dal mese di ottobre, ove servisse. A questo occorre aggiungere 40 case che ci ha messo a disposizione la Cassa depositi e prestiti: non appena terminati gli allacci delle utenze e le ultime rifiniture questi ultimi dovrebbero essere a disposizione di Comune e Regioni dalla metà circa di settembre".