Gemelle da 110 e lode a Brescia: tre lauree in due giorni. Uguali anche nello studio

"Il ricordo più bello? Quello della proclamazione, in cui sono stati ripagati tutti gli sforzi fatti". Non hanno dubbi Elisa, Claudia e Roberta Cornale, gemelle 24enni di Remedello, che in 48 ore hanno conseguito 3 lauree da 100 e lode all’Università Cattolica di Brescia. "Per noi è stato molto utile studiare insieme per tutti questi 5 anni – raccontano Claudia e Roberta, neodottoresse in matematica - soprattutto durante la preparazione degli esami in cui ci aiutavamo a vicenda sia negli esercizi che nel ripetere prima di un orale. In particolare durante la pandemia è stato fondamentale avere qualcuno con cui confrontarsi". Elisa ha invece conseguito la laurea magistrale in filologia moderna. "In questi anni ho studiato in maniera indipendente dalla mie sorelle, ma sicuramente essendoci in casa un clima di studio durante le sessioni d’esame ha favorito la concentrazione. Per tutte e tre è stata una grande emozione condividere insieme questo traguardo importante".

Già nel 2021 avevano tagliato insieme il primo traguardo, quello della laurea triennale, ma allora non avevano potuto vivere pienamente il momento della proclamazione per effetto delle limitazioni anti-Covid: in aula c’erano solo i genitori, mentre le sorelle non avevano potuto assistere alla cerimonia l’una dell’altra. Questa volta, invece, c’è stato anche il tempo di festeggiare con qualche amico, oltre che con la famiglia. "Sia io che mia moglie siamo molto orgogliosi di loro – commenta il papà, Germano Cornale -, per l’impegno che ci hanno messo per raggiungere questo obbiettivo".

Federica Pacella