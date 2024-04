Fusione Lufthansa-Ita. L’Ue decide il 13 giugno

La Commissione Ue ha formalizzato lo slittamento al 13 giugno della sua decisione sulla fusione tra la Lufthansa e Ita. Ita e Lufthansa (per superare il rischio di monopolio o duopolio) hanno proposto a Bruxelles il sacrificio di 11 coppie di slot al giorno a Linate, pari a 22 voli in entrambe le direzioni. La compagnia concorrente che opererà le frequenze lasciate nelle rotte in sovrapposizione dovrebbe essere Easyjet, subentrante nella tratta Linate-Bruxelles coperto da Brussels Airlines.