Venezia, 9 ottobre 2021 - Paura questo pomeriggio nella frazione di Chiapuzza, San Vito di Cadore (Belluno), per il distacco di una enorme roccia, intorno alle ore 18.30, dalla Croda Marcora, nel gruppo dolomitico del Sorapis.

I detriti della frana che ne è scaturita si sono riversati a valle, la nube ha investito Chiapuzza, ma in fortunatamente in una zona non abitata: nessun ferito o disperso.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Cortina e i volontari di San Vito per valutare i danni e i rischi nella zona. Ulteriori controlli sono stati rimandati a domani mattina con l'utilizzo di elicottero "Drago 81" con a bordo personale tecnico.