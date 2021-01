Roma, 1 gennaio 2021 - La signora Fiorina Fiorelli, 107 anni, ieri ha fatto il vaccino anti Covid, ed è stata celebrata dal segretario del Pd e presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, sul suo profilo Facebook: "In questa foto c'è una persona speciale, la signora Fiorina Fiorelli. E' nata il 13 gennaio 1913 e ieri ha fatto il vaccino anti Covid nella RSA di Tolfa (città metropolitana di Roma Capitale, ndr) che la ospita. Lei che ha vissuto in prima persona anche l'epidemia influenzale "Spagnola", ora fa conoscere la sua storia, come esempio di fiducia nella medicina".

Nel post è allegata la foto della signora vaccinata ieri: "Alla signora Fiorina, alla sua famiglia e agli altri ospiti della residenza socio sanitario dove stanno partendo le vaccinazioni, così come agli operatori socio sanitari facciamo tanti auguri di Buon Anno!", ha concluso Zingaretti.

E non è l'unica ultracentenaria ad aver ricevuto il siero, 2 sono in Toscana: una in Lucchesia e l'altra in Lunigiana, dove è stata vaccinata una signora di 106 anni. L'anziana signora è ospite della Rsa aziendale di Pontremoli (Massa), una delle poche strutture che, nonostante l'ondata di contagi che ha investito quel territorio, è rimasta Covid free fin dall'inizio della pandemia. Maria, questo è il suo nome, è nata nel 1914 e anche lei, mentre la stavano vaccinando, ha raccontato agli operatori come ha affrontato l'epidemia di spagnola. Nei giorni scorsi, altre due ultracentenarie si sono vaccinate, invece, in Liguria.