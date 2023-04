Fine primo tempo: vince Ilary Totti paga 12.500 euro al mese E la villa all’Eur rimane a lei

di Paolo Franci

ROMA

Si dice che l’amore sia fisica e il matrimonio chimica. O almeno così la pensava Dumas jr. E verrebbe da aggiungere che il divorzio è una gran mazzata, soprattutto se ti chiami Francesco Totti e dall’altra parte c’è tua moglie in versione stopper che non ti molla un centimetro. E neanche un euro. Sì, una mazzata - come si dice - ’tra capo e collo’ dell’ex numero 10 della Roma sotto forma di decisioni del giudice. Provvedimenti che chiudono formalmente il ’primo tempo’ della battaglia legale sulla separazione tra il simbolo romanista e la conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Va detto che sul delicato tema del mantenimento dei figli, la toga civile ha ritenuto congrua la cifra messa sul tavolo dal ’Capitano’ - a Roma lo sarà per sempre, è cosa nota - e cioè 144mila euro l’anno per dodici mensilità da 12mila euro. L’ha solo ritoccata un po’, alzandola fino a 12.500 euro al mese. Simona Rossi, giudice del Tribunale di Roma, ha dunque considerato esagerate le richieste della Blasi che, attraverso i suoi legali Alessandro Simeone e Pompilia Rossi - Totti è rappresentato da un’altra leggenda, stavolta ’tribunalizia’, l’avvocato Antonio Conte da sempre nelle pieghe legali del club giallorosso - aveva chiesto, pare, poco meno di 25mila euro al mese per il mantenimento dei ragazzi, cioè 300mila l’anno.

Non una cifretta, in effetti, ritenuta evidentemente esosa dal giudice. In questo budget non sono comprese le spese per l’istruzione di Christian, Chanel e Isabel, i figli della coppia. Il giudice ha decretato che i soldi da investire sui libri saranno divisi così: 70% Totti, 30% Ilary. I viaggi, lo sport, le cure mediche e altro ancora, inquadrato come spese straordinarie dei figli saranno divise al 50% tra papà e mamma.

Il tema più delicato, riguardava l’affidamento dei ragazzi. Se per Cristian e Chanel (18 anni a novembre lui, 16 a maggio lei) il giudice non ha disposto cose particolari, considerata la maggior età del ragazzo e la logica autonomia di scelta della sorella 16enne. Ha invece deciso che l’affidamento di Isabel, 7 anni, sia congiunto, ma con la custodia della mamma. Dunque, la vita quotidiana della bimba prevede che viva con Ilary nel ’villone’, avendo la possibilità di vedere suo papà nelle modalità decise dal tribunale. Nello stesso ambito, rientrano le feste, le vacanze e tutto il ’fuori routine’ nel rapporto padre-figlia. In buona sostanza, Isabel dovrebbe stare col padre e la nuova compagna Noemi a weekend alterni, più qualche bonus infrasettimanale.

Il ’villone’ dell’Eur resta nella disponibilità di Ilary, ma attenzione: il giudice avrebbe deciso per un provvedimento ’a tempo’ e cioè fino al raggiungimento della maggiore età della figlia più piccola, Isabel, nata il 10 marzo 2016 e quindi fino allo stesso mese del 2034. L’ex moglie di Totti non avrà limitazione alcuna e cioè, ad esempio, potrà condividere lo splendido villone bianco - con tanto di superaccessori, campo di padel compreso, sport del quale Totti è superappassionato - adagiato sulla collina dell’Eur a due passi dal Palazzo dello Sport e dal ’laghetto’ dell’elegante quartiere romano, con il suo nuovo compagno Bastian Müller-Pettenpohl.

Per onor di precisione va detto che Totti, pur restando proprietario della villa (paga tutt’ora un mutuo non da poco...) se n’è andato nel gennaio scorso da quella casa che doveva rappresentare il nido eterno di un matrimonio durato invece 17 anni. E non ha più neanche le chiavi, perchè sono state cambiate tutte le serrature. Forse a causa dell’arcinota storia dei Rolex e delle borse griffate di Ilary. Ricordate no? Totti ha accusato l’ex moglie di avergli portato via tutti gli orologi di valore, lei ha rilanciato sostenendo che lui si sarebbe ’rifatto’ con la sua collezione di costosissime borse.