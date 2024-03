Momenti di commozione per Fedez alla trasmissione televisiva di Rai 2 ’Belve’. Durante l’intervista – che sarà trasmessa il 9 aprile – il rapper avrebbe confermato la crisi con Chiara Ferragni, che i figli sono la priorità e che non c’è stato alcun tradimento. Ci sarebbe stato anche un passaggio sul ‘pandoro-gate’: Fedez avrebbe ribadito la sua estraneità e di non essere stato a conoscenza delle decisione della moglie e del suo team.