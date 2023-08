Faceva shopping con la mamma, ragazzina di 12 anni sparita nel nulla È stata ritrovata dopo due giorni

È stata ritrovata ieri sera e sta bene la ragazzina di 12 anni scomparsa mentre faceva acquisti con la mamma. Lo ha reso noto su Facebook Massimo Lanzilotti, sindaco di Carovigno, paese di residenza della famiglia. Da giovedì scorso non si avevano più notizie ddella dodicenne, che quel giorno era andata a Bari con la mamma per fare shopping. Mamma e figlia erano entrate in un negozio e quando la mamma aveva raggiunto la cassa per saldare il conto dando le spalle a sua figlia, lei era sparita. "La ragazzina aveva con sé il telefonino, ma è risultato sempre spento", aveva riferito l’associazione Penelope. La Procura aveva aperto un’inchiesta. "Serve l’aiuto di tutti per farla tornare quanto prima a casa", aveva scritto di Lanzilotti sui social. E un appello social era stato lanciato anche da insegnanti e compagni della 12enne.