Taranto, 22 novembre 2019 - L'ad di ArcelorMittal Lucia Morselli "ha dichiarato ufficialmente" in un incontro "ai primi di novembre" con "i dirigenti e i quadri" che erano stati fermati "gli ordini, cessando di vendere ai clienti". È un passaggio di un verbale di un dirigente di ArcelorMittal sentito lo scorso 19 novembre dai pm di Milano e riportato nel loro atto di costituzione nel contenzioso civile tra l'ex Ilva e il gruppo franco indiano. Atto con cui aderiscono alla richiesta dei commissari.

Le indagini dei magistrati proseguono e dopo la Guardia di Finanza che martedì è entrata negli uffici di Taranto di ArcelorMittal acquisendo una serie di documenti ai fini dell'indagine avviata dalla Procura di Taranto, stamane è stata la volta dell'ispezione dei Carabinieri del Noe. I militari, su specifico mandato dell'autorità giudiziaria, attraverso i nuclei specializzati Noe, Nas e Tutela del lavoro, si dovranno occupare della gestione della fabbrica nell'ultimo anno anche sotto il profilo delle bonifiche, del piano ambientale e della sicurezza sul lavoro. E' stato il procuratore capo Capristo a delegare Finanza e carabinieri sui due specifici versanti di indagine. Uno dei quali riguarda la distruzione di materie prime e di mezzi di produzione con presunto danno all'economia nazionale.

L'attenzione dei carabinieri di Roma e Taranto, nell'ispezione al siderurgico ArcelorMittal, è concentrata su "un attento controllo dell'area a caldo". Lo si apprende da fonti giudiziarie. L'indagine mira ad accertare se c'è stato depauperamento delle materie prime, se sono state eseguite manutenzioni o se gli impianti rappresentano un pericolo per i lavoratori, poi una verifica complessiva di parchi minerali, nastri trasportatori, cokerie, agglomerato, altiforni e acciaierie in generale.

Sempre nella giornata odierna la Procura di Milano ha depositato al giudice civile Claudio Marangoni l'atto con cui si costituisce nella causa civile promossa con un ricorso d'urgenza dai Commissari Straordinari dell'ex Ilva per chiedere ad ArcelorMittal il rispetto del contratto di affitto. In questo documento sono riportate anche le testimonianze di alcuni dirigenti di Arcelor Mittal, sentiti in questi giorni nell'ambito dell'inchiesta condotta dal procuratore aggiunto, Maurizio Romanelli, e dai pm Stefano Civardi e Mauro Clerici. Tra questi, Steve Wampach, direttore Finance della multinazionale franco - indiana.

INCONTRO A PALAZZO CHIGI - Stasera è in programma un incontro tra il premier Conte e i Mittal, a Palazzo Chigi. E' il secondo incontro dopo che la multinazionale ha manifestato la sua volontà di recedere dal contratto di fitto del gruppo preso da Ilva in amministrazione straordinaria un anno fa. La trattativa non si annuncia facile. Il governo vuole prima acquisire il passo indietro rispetto al recesso da parte di ArcelorMittal e la conferma degli impegni. Dopodichè si può entrare nel merito e costruire un nuovo percorso e un nuovo assetto che contempli avvio della decarbonizzazione nel ciclo produttivo per ridurre le emissioni inquinanti, gestione della crisi del mercato dell'acciaio con gli ammortizzatori sociali, possibile riarticolazione della compagine societaria con una partecipazione pubblica accanto a Mittal, reintroduzione dello scudo penale ma come norma di carattere generale e non specifica per il gruppo siderurgico.