Dottoresse aggredite. Il sindacato: "Armateci"

"Armare" i medici contro l’escalation di aggressioni. Al momento è solo una provocazione lanciata da Ludovico Abbaticchio, presidente nazionale del sindacato medici italiani (Smi). Due dottoresse di guardia medica sono state aggredite in Puglia in pochi giorni. Entrambe si sono dimesse, evidenziando rischi per l’incolumità. L’ultimo caso nel Salento, dopo quello nel Tarantino. Le organizzazioni di categoria parlano di "pericolosa deriva" e invocano interventi a protezione dei medici.