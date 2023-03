Detenute madri In carcere anche incinte, scontro tra Pd e Lega La legge slitta ancora

I diritti civili dividono ancora il Pd dalla maggioranza. E se a incendiare lo scontro era già stata la proposta sulla maternità surrogata, ieri a dar fuoco alle polveri è stata invece la proposta di legge sulla detenzione in carcere delle donne in gravidanza. Quest’ultima era già stata presentata dal Pd nella scorsa legislatura, approvata in prima lettura al Senato, ma non alla Camera, e prevedeva l’affido della madre e del minore a strutture protette, come le case famiglia, e vigilate, ma la dichiarata intenzione del centrodestra di rivedere il testo, tenendo in carcere madri e bambini in casi di recidiva del reato, ha messo il Pd sul piede di guerra; alla fine di uno scontro molto acceso, i dem hanno ritirato il disegno di legge ma la Lega, quasi per ripicca, ne ha presentato uno nuovo, esattamente in linea con i desiderata della maggioranza. Insomma, lunedì non ci sarà alcuna discussione alla Camera sul testo presentato da Debora Serracchiani nella scorsa legislatura che era volto a evitare che i bambini nei primi anni di età finissero in carcere con la mamma o che una donna incinta finisse in carcere. Tutto ripartirà da capo, con un nuovo testo, firmato da...