Dengue in Italia, Bassetti: “Agire subito”. L’America prevede la peggiore epidemia della storia

Roma, 2 aprile 2024 - Dengue: dopo l’allarme dell’Ops (Organizzazione panamericana della sanità) che prevede nel 2024 “la peggiore epidemia della storia moderna”, facciamo il punto della situazione in Italia con Matteo Bassetti, infettivologo, primario del San Martino di Genova, che nei giorni scorsi ha visitato in ospedale un argentino trentenne con il virus.

Contagi fuori controllo in Brasile, numeri senza precedenti in Argentina, picco di infezioni a Singapore. “L’Organizzazione panamericana della sanità prevede quest’anno l’epidemia di Dengue più grave della storia – rammenta Bassetti –. In Italia vedo casi in tante città, da Genova a Pesaro, da Varese a Brescia. Sono tutti casi di importazione. Aspettiamocene molti, nelle prossime settimane”.

Ma qual è la strategia da adottare? Nessun allarmismo, è lo stile del professore. Necessario invece “fare prevenzione”. “Nei prossimi due mesi – chiarisce Bassetti – le autorità locali dovranno occuparsi di una puntuale disinfestazione”.

Il giovane argentino che si è rivolto al San Martino di Genova “aveva i sintomi classici del virus Dengue: dolori, anche alle ossa, febbre, rash cutaneo”.

Ma come si trasmette il contagio? “Per il contagio è necessario un vettore – chiarisce l’infettivologo. Se un malato viene punto da una zanzara tigre, questa a sua volta può poi trasmettere il virus pungendo un’altra persona”. La mortalità è bassa, “ma se il virus colpisce persone fragili, può diventare una malattia grave e portare anche al decesso”.

Il ministero della Salute dal 14 febbraio ha già emesso tre circolari, soffermandosi in particolare sulle misure di controllo in porti e aeroporti. “Abbiamo fatto da apripista a livello europeo – rimarca Bassetti -. Il compito del ministero è finito. Ora tocca agli enti locali”.

Ma quali sono le precauzioni più corrette che deve adottare chi si mette in viaggio per uno dei paesi più a rischio? “Per soggiorni lunghi è consigliabile il vaccino – raccomanda il professore -. Per quelli brevi possono bastare repellenti, zanzariere e una grande attenzione, anche negli abiti che si indossano, come è noto i colori scuri attirano le zanzare”.

Ma la malattia X potrebbe essere trasmessa dalle zanzare? “Penso più facilmente a una simil influenza, che abbia diffusione per via respiratoria – osserva Bassetti -. E poi dobbiamo chiarire bene: la malattia X è una simulazione dell’Oms che si chiede: se arrivasse un nuovo virus sconosciuto che cosa saremmo in grado di fare?”.