Dalla carriera militare alla scelta dei voti

Don Angelo vive a Mühlacker, cittadina di 26mila abitanti in Germania, dove svolge il servizio pastorale alle comunità italiane. Ha un fratello a Torre del Greco (Napoli), vicino ai genitori pensionati, e una sorella che vive ad Augsburg (Baviera). Tutti pensavano per don Angelo a una carriera militare avendo scelto volontariamente di entrare nel 2003 in Marina come allievo ufficiale di Complemento. Ma dopo il congedo ha lavorato a Firenze come elettricista. Nel 2006 ha avvertito la vocazione sacerdotale ed è entrato in seminario a Napoli per l’anno propedeutico che ha superato brillantemente. Il 21 aprile 2013 è stato ordinato sacerdote.